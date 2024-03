Oscars werden vergeben - GroÃŸes Staraufgebot erwartet

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.24

LOS ANGELES: Die Filmbranche fiebert der 96. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit/00.00 MEZ in der Nacht zum Montag) in Hollywood entgegen. Mit 13 Nominierungen ist der Film «Oppenheimer» der diesjährige Oscar-Favorit, elf Nominierungen erhielt die groteske Komödie «Poor Things», zehn Gewinnchancen hat «Killers of the Flower Moon» vor «Barbie» mit acht Anwartschaften.

Schauspielerin Sandra Hüller und die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Çatak sind im Oscar-Rennen. Wenders für Japan mit «Perfect Days», Çatak mit «Das Lehrerzimmer» für Deutschland in der Sparte «Bester Internationaler Film». Hüller ist für den französischen Justizthriller «Anatomie eines Falls» als beste Hauptdarstellerin nominiert, neben Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»), Carey Mulligan («Maestro»), Annette Bening («Nyad») und Emma Stone («Poor Things»). In der Männerriege sind unter anderem Cillian Murphy («Oppenheimer»), Bradley Cooper («Maestro») und Paul Giamatti («The Holdovers») vertreten.

Die Show beginnt mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood. Gastgeber der 96. Academy Awards ist der Komiker und Moderator Jimmy Kimmel.