PATTAYA: Am Freitag, 28. Oktober 2022 um 18.30 Uhr feiert die österreichische Gemeinschaft in Pattaya ihren Nationalfeiertag im Thai Garden Resort an der North Pattaya Road.

Den Gästen wird ein Willkommensdrink (österreichischer Wein) und ein österreichisches Spezialitätenbuffet geboten. Für feierliche Stimmung und musikalische Unterhaltung sorgt die Bürgermeisterband aus Österreich.



Als Ehrengäste werden der neue österreichische Botschafter in Thailand S.E. Wilhelm Donko und seine Gattin teilnehmen.



Sowohl die Willkommensgetränke (2 Gläser Wein p. P.) und das Buffet sind kostenlos! Weitere Getränke oder Speisebestellungen à la carte sind kostenpflichtig.



Die Teilnahme ist frei, setzt jedoch eine telefonische Anmeldung beim Österreichischen Generalhonorarkonsulat in Pattaya unter der Rufnummer 038-422.634 voraus (Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 16.00 Uhr).