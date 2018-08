NAN: Aus einem Öltanker sind bei einem Unfall 40.000 Liter Diesel ausgelaufen, der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Wie durch ein Wunder ist es zu keiner Explosion und zu keinem Brand gekommen. Der Tanker gehört dem Unternehmen Pattamawat Petroleum Co Ltd. mit Sitz in Banglamung. Das Fahrzeug war mit 41.000 Litern Diesel augenscheinlich auf dem Weg nach Laos. Aus ungeklärter Ursache kam der 52 Jahre alte Fahrer auf der Straße nahe der Grenze zu Laos von der Fahrbahn ab. Der Öltanker landete in einem Seitengraben und kippte um. Der Fahrer, ebenfalls aus Banglamung, wurde hinter dem Lenkrad tot aufgefunden. Auf der Route 101 lief fast die gesamte Ladung in einen Bach. Rettungskräfte und Feuerwehrleute überfluteten den Bereich, um einen Brand zu verhindern. Polizei-Leutnant Chairat Tankaew von der Wache Chalermprakiat vermutet, dass dem Fahrer die Straße unbekannt war.