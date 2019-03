Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.19

BANGKOK: Die Federation of Thai Indus­tries (FTI) rechnet in diesem Jahr mit der Produktion von 2,15 Millionen Autos, das wäre ein Plus von 0,8 Prozent.

In Thailand sollen 1,05 Millionen Fahrzeuge (+ 0,8%) einen Käufer finden, verschifft werden 1,1 Millionen Wagen (- 3,6%). Im Vorjahr wurden 2,168 Millionen Fahrzeuge (+ 8,99%) montiert. Im Inland wurden 1,042 Millionen Autos (+ 19,5%) abgesetzt, in den Export gingen 1,141 Millionen (+ 0,08%). In 2018 wurden laut der FTI 2,578 Millionen Motorräder (+ 1,67%) hergestellt, verkauft wurden im Inland 1,79 Millionen (- 1,2%). Der Export meldet 886.275 Motorräder, ein Plus von 4,38 Prozent.