PATTAYA: Kunden eines Family Mart in Südpattaya waren schockiert, als die Polizei einen randalierenden Urlauber niederrang.

Zuvor hatte der Norweger vor der Polizeiwache Polizeifahrzeuge getreten und beschädigt und ein dekoratives Licht in Palme auf der Beach Road zertrümmert. Dann betrat er den Minimarkt und warf Waren auf den Boden. Die Polizei verhaftete den widerspenstigen Touristen und sperrte ihn in eine Zelle. Es wird vermutet, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. So soll er selbst bei seiner Festnahme noch gelacht haben. Für ein Video von dem Vorfall klicken Sie hier!