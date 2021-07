BANGKOK: Längst nicht alle Ausländer, die sich bei privaten Krankenhäusern für eine Impfung mit Moderna haben registrieren lassen und bereits bezahlt haben, werden mit diesem Covid-19-Präparat geimpft. Denn die Hospitäler erhalten erheblich weniger Dosen als erhofft.

Nach Angaben von Chalerm Harnphanich, dem Vorsitzenden der Vereinigung privater Krankenhäuser, wird die Government Pharmaceutical Organization über einen Liefervertrag mit Zuellig Pharma 5 Millionen Moderna-Dosen bereitstellen. Davon gehen 1,1 Millionen an die Thai Red Cross Society sowie an die Krankenhäuser Siriraj und Ramathibodi, so dass die privaten Krankenhäuser 3,9 Millionen Dosen erhalten werden. 277 von 330 Mitgliedskrankenhäusern des Verbandes haben insgesamt 9,2 Millionen Dosen gebucht.

Alle 277 Krankenhäuser sollen jeweils 10.000 Dosen erhalten. Die verbleibenden 2,4 Millionen Dosen werden dann anteilig auf die Krankenhäuser entsprechend ihrer Nachfrage verteilt. Es liegt dann an jedem Krankenhaus zu entscheiden, welche Patienten mit Moderna geimpft werden.

Laut Dr. Chalerm plant die Vereinigung 5 bis 10 Millionen Dosen der zweiten Generation des Impfstoffs zu bestellen, der im zweiten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Formularende