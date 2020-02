Von: Björn Jahner | 07.02.20

The Bikers Café Thailand: Feine westliche Speisen und Thai-Food im aufregenden Biker-Ambiente. Mi.–Fr., 12.00–21.00 Uhr. Sa.–So., 09.00–21.00 Uhr. Mo.&Di. geschlossen. Foto: The Bikers Café Thailand

Burapa Bike Week

Das wohl größte und bedeutendste Motorradtreffen Thailands findet auch in diesem Jahr wieder vom 13. bis 15. Februar auf dem weitläufigen Areal des Eastern National Indoor Sports Stadium an der Soi Chaiyaphruek 2 statt. Als Festivalsponsor ist The Bikers Café Thailand mit einem großen Stand auf der Burapa Bike Week 2020 vertreten. Sie finden uns direkt am Eingang zur „Food Street“. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Google Map

The Bikers Café

Neben unseren 40 Thai- und 30 Western-Style-Gerichten bieten wir jetzt neu auch acht zusätzliche, wechselnde Wochengerichte an. Um der großen Nachfrage nachzukommen, haben wir unsere Küche auf 100 qm erweitert und in zwei Bereiche aufgeteilt: Für Thai-Food und für Western-Food.

Biker, Familien, Singles, Paare… oder einfach alle, die gerne fein essen wollen und die ganz besondere Atmos­phäre rund um das Thema Motorrad lieben, werden von unseren 12 Mitarbeiter/-innen herzlich willkommen geheißen. Mehr Menü-Infos erfahren Sie über unsere Webseite: The Bikers-cafe, Google Map

Kontakt & Reservierung: Tel.: 087-744.2961.

Unser Standort per GPS: 12.677979, 100.959073.