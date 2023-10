Von: Björn Jahner | 30.10.23

PATTAYA: Lust auf eine erfrischende Eiscreme? Pasha’s Coffee Cocktail Lounge vor der Mike Shopping Mall in Süd-Pattaya bietet nicht nur den besten Sundowner-Spot an der Beach Road, sondern auch die garantiert coolste Eisdiele der Stadt!

Pasha‘s kreative Ideen sind so erfrischend wie dein Lieblingseis an einem heißen Strandtag – egal ob Vanille, Schokolade, Erdbeere oder Matcha Green Tea!

Foto: Pasha's World

Foto: Pasha's World

Die Gäste können die kreativen Eiscremekreationen entweder in der klimatisierten Eisdiele genießen oder natürlich auch in der chilligen Open-Air-Lounge mit Blick auf das lebhafte Treiben der Pattaya Beach Road.

Foto: Pasha's World

Foto: Pasha's World

Für Erfrischung an schwülen Tropentagen wird außerdem mit leckeren Milchshakes und fruchtigen Smoothies gesorgt, unbedingt probieren!

Foto: Pasha's World

Foto: Pasha's World

Worauf noch warten? Pasha’s Ice Cream befindet sich in Pasha’s World an der Baht-Taxi-Route der Pattaya Beach Road, direkt am Eingang auf der Strandseite der Mike Shopping Mall (Karte).

Foto: Pasha's World

Foto: Pasha's World

Mehr erfahren Sie unter Pasha’s World auf Facebook.