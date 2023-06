Von: Björn Jahner | 29.06.23

Das neue Parkhaus in Naklua öffnet im Juli für den kostenlosen Testbetrieb. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Am Mittwoch (28. Juni 2023) führte Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet die Übergangsinspektion des neuen Parkhauses in Naklua. Er wurde von leitenden Beamten der Stadt Pattaya und des Finanzamts der Provinz Chonburi begleitet.

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet bei der Übergangsinspektion am Mittwoch. Bild: PR Pattaya

Das neue Parkhaus wurde in stahlbetonweise errichtet, umfasst fünf Stockwerke und bietet Platz für mehr als 200 Autos.

Parkbereich für Autos. Bild: PR Pattaya





Darüber hinaus verfügt es über mit 35 Herrentoiletten, 50 Damentoiletten, 5 Behindertentoiletten, zwei Aufzügen und einem Sensorsystem mit LED-Bildschirm ausgestattet, der anzeigt, auf welchem Stockwerk sich ein freier Parkplatz befindet.

Parkbereich für Motorräder. Bild: PR Pattaya





Es befindet sich direkt am Lan-Pho-Park in Naklua, in direkter Nachbarschaft zum Fischmarkt, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Norden Pattayas, die neben der öffentlichen Parkanlage derzeit von der Stadtverwaltung Pattaya touristisch entwickelt wird.

Parkplätze auf dem Parkhausdach, Panoramablick inklusive. Bild: PR Pattaya

Nach Aussage des Bürgermeisters können die Bürger Pattayas das neue Parkhaus im Juli im Rahmen einer Testphase kostenlos nutzen, bis der Konzessionär den Betrieb übernimmt und die Parkgebührenordnung in Kraft tritt.