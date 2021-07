Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21 | Überblick

Deutsches Weltraumkommando in Dienst gestellt

UEDEM: Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Dienstag ein Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt.

Es soll den Schutz und die Überwachung von Satelliten übernehmen, gefährlichen Weltraumschrott beobachten und als Teil der militärischen Aufklärung Aktivitäten anderer Staaten analysieren. Das Kommando arbeitet am Standort des Zentrums Luftoperationen (ZLO) in Uedem (Nordrhein-Westfalen), das die Ministerin am Dienstag besuchte.

Deutschland ist in vielerlei Hinsicht von der Nutzung des Weltraums abhängig. «Viele Kommunikationsanwendungen, digitaler Zahlungsverkehr als auch Positionsbestimmung und Navigation für den privaten und gewerblichen Gebrauch wären ohne eine Nutzung des Weltraums undenkbar», hatte die Bundeswehr im vergangenen Jahr erklärt. Die Weltraumsysteme zählen zur kritischen Infrastruktur, die der Staat besonders schützen will.