Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Vor 30 Jahren: Ronan Keating ist Boyzone-Premiere heute peinlich

LONDON: Sänger Ronan Keating ist der erste Auftritt seiner Band Boyzone vor 30 Jahren heute peinlich. «Es war schockierend. Wir haben gar nicht gesungen, sondern getanzt», sagte Keating (46) der Deutschen Presse-Agentur. Am 26. November 1993 waren Boyzone in der «Late Late Show» des irischen Senders RTÉ aufgetreten. Ein Video davon ist online im RTÉ-Archiv zu finden. «Wir haben uns da quasi zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und wurden erst am Abend davor zusammengestellt. Mittlerweile ist der Auftritt Kult, aber es war schon peinlich für uns. Schrecklich, schrecklich, schrecklich.»

300 Jungs und junge Männer hatten sich damals beim Casting beworben und mussten über Wochen in mehreren Runden vorsingen. «Ich war damals 16, ich war noch ein Kind», sagte Keating, der seit kurzem in der Jury der deutschen Casting-Show «The Voice of Germany» sitzt. «Ich habe sehr viel gelernt und bin dankbar für diese 30 Jahre. Ich habe sehr hart daran gearbeitet, noch hier zu sein und habe meine Karriere nie als selbstverständlich angesehen. Ich versuche immer, auf dem Boden zu bleiben und das gebe ich auch meinen Talenten mit: Bleibt demütig, dankbar und behandelt jeden mit Respekt.»

Bandmitglied Stephen Gately war 2009 überraschend gestorben. «Es war danach nie wieder so wie davor», erzählte Keating. «Ich habe auf der Bühne immer neben mich geschaut, aber er war nicht mehr da. Das hat sich nie so angefühlt wie zuvor.»

Zum 25. Jubiläum absolvierten die vier übrigen Boyzone-Mitglieder eine Reunion-Tournee. Die wird es zum 30. Jubiläum laut Keating nicht geben. Er werde nur mit seinen Bandkollegen essen gehen. «Wir planen zwar ein paar Sachen, aber keine Auftritte und keine Reunion», sagte der 46-Jährige, der auch als Solokünstler große Erfolge feierte. «Allerdings wollen wir was anderes zusammen machen, das dauert aber noch ein bisschen.»

Musikalische Fragmente aus KZ Auschwitz werden in London gespielt

LONDON: Musikalische Fragmente einer Partitur, die im deutschen Konzentrationslager Auschwitz entdeckt wurden, werden in London zum ersten Mal aufgeführt. Das Kammerorchester Constella und die Solisten Philippa Mo, Ilona Suomalainen und Sacha Rattle sollen die Stücke am Montag spielen, heißt es auf der Internetseite des Theaters Sadler's Wells.

Entdeckt wurde die Musik von dem britischen Komponisten und Dirigenten Leo Geyer während eines Besuchs in Auschwitz vor einigen Jahren. Der heute 31-Jährige war beauftragt worden, ein Stück zu Ehren des britischen Historikers Martin Gilbert zu komponieren. Bei seiner Recherche in Auschwitz berichtete ihm ein Archivar, dass im Museum Reste von Partituren vorlägen, die von Orchestern im KZ arrangiert und gespielt worden seien.

«Ich bin fast umgekippt, als er es mir zum ersten Mal erzählte», erzählte Geyer jüngst dem US-Sender CNN. «Ich konnte nicht glauben, dass so etwas fast 80 Jahre lang fast unbemerkt geblieben war.» Es handele sich insgesamt um 210 Musikstücke unterschiedlicher Vollendung. «Die Musik wurde größtenteils zerstört, sodass was übrig blieb fast wie ein zerbrochenes Puzzle ist», sagte Geyer. Es gebe mehrere Teile, die miteinander vermischt seien.

In Auschwitz gab es bis zu sechs Orchester, wie Geyer sagte. Ein prominentes Orchestermitglied war die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch, die in Großbritannien lebt. Dass sie den Holocaust überlebte, habe auch daran gelegen, dass sie im Orchester spielte, das auch auf Geheiß einzelner SS-Mitglieder musizieren musste, erzählte sie einmal der Stiftung Holocaust Memorial Day Trust. Lasker-Wallfischs Enkel, der Bariton Simon Wallfisch, wird ebenfalls bei dem Konzert am Montag auftreten: Er singt Geyers Werk «Blackbird» in Gedenken an Gilbert.