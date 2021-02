Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.21 | Überblick

Charlize Theron und Kerry Washington drehen mit Paul Feig

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (45, «Monster», «The Old Guard») und Kerry Washington (44, «Django Unchained») wollen in «The School for Good and Evil» Rivalinnen spielen. Die beiden Stars gaben das Projekt am Freitag mit einem witzigen Schlagabtausch auf Twitter bekannt. Zwei seiner «absoluten Heldinnen dieser Welt» würden in seinem nächsten Film mitspielen, freute sich Regisseur Paul Feig in einem Tweet.

Nach Komödien-Hits wie «Taffe Mädels», «Brautalarm» und «Ghostbusters» geht Feig nun für Netflix die Verfilmung einer Jugendbuchreihe an. Vorlage ist der Bestseller-Roman «The School For Good and Evil» von Autor Soman Chainani.

Die Fantasy-Story dreht sich um eine Schule, an der Kinder je nach Auswahl zu guten Helden oder zu Bösewichten ausgebildet werden. Plötzlich findet sich die hübsche Sophie (Sophia Anne Caruso) in der Klasse für die Bösen wieder, ihre grimmige Freundin Agatha (Sofia Wylie) landet dagegen bei den Prinzessinnen. Theron (Lady Lesso) und Washington (Professorin Dovey) spielen völlig gegensätzliche Schulleiterinnen. Über den Termin des Drehstarts wurde zunächst nichts bekannt.