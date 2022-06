Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.22 | Überblick

Keine Installation, aber Musik auf Dach von Metropolitan Museum

NEW YORK: Keine Kunst-Installation, aber Musik: Aufgrund von Problemen in den Lieferketten hat das New Yorker Metropolitan Museum eine für den Sommer angekündigte Installation der US-Künstlerin Lauren Halsey auf das kommende Jahr verschoben. Die Dachterrasse, auf der die Installation geplant war, solle aber nun jeden Freitag und Samstag über den Sommer zum «elektronischen Musikclub» werden, teilte das Museum mit. Verschiedene Musiker und DJs würden jeweils rund drei Stunden lang Musik auflegen, dazu gebe es eine Bar.

Eigentlich läd das Museum seit rund zehn Jahren jeden Sommer einen Künstler dazu ein, ein Werk speziell für seine Dachterrasse mit spektakulärem Blick auf Manhattan und den Central Park zu entwerfen. Im vergangenen Jahr hatte der US-Künstler Alex Da Corte einen großen blauen Vogel vor der Skyline Manhattans schaukeln lassen.

Kostja Ullmann versucht Energie zu sparen: Sitze rum und tue nichts

BERLIN: Der Schauspieler Kostja Ullmann reduziert nach eigenen Worten seinen Energieverbrauch, wo er kann. «Generell spare ich sehr viel Energie, weil ich mich nicht bewege, wenn ich nicht drehe. Ich sitze dann viel rum und tue gar nichts», sagte der 38-Jährige am Rande des Deutschen Filmpreises. Er fahre auch ein Elektro-Auto und bemühe sich insbesondere, Inlandsflüge zu vermeiden. «Ich glaube, jeder sollte seinen Teil beitragen - auch wenn er noch so klein ist», sagte Ullmann. Sich jedoch komplett einzuschränken, sei schwierig.

Zuletzt wurde der Netflix-Film «Paradise» (Arbeitstitel) abgedreht, in dem Ullmann zu sehen sein wird. Der Streamingdienst Netflix habe sein Sehverhalten extrem verändert, sagte der Schauspieler aus Hamburg. «Den Luxus zu haben, dann das zu gucken, wann man will», fasste er es zusammen. Dennoch gehe er immer noch gern ins Kino und finde es toll, dass Streaming und Kino nebeneinander existierten, sagte Ullmann.

Münchner Staatsballett-Chef Hilaire: Krieg wirft um Jahrzehnte zurück

MÜNCHEN: Der Ukraine-Krieg wirkt sich aus Sicht des neuen Direktors des Bayerischen Staatsballetts auch auf die Tanzwelt gravierend aus. «Der Krieg wirft uns um Jahrzehnte zurück», sagte Laurent Hilaire in einem Interview dem «Spiegel». «Das ist vor allem für russische Compagnien tragisch. In den vergangenen Jahren gab es einen regen Austausch, Choreographen aus der ganzen Welt gingen zum Arbeiten nach Russland. Das ist nun vorbei.» Niemand aus dem Westen wolle mehr mit russischen Compagnien arbeiten - und sie seien im Westen unerwünscht. «Es muss sich wie ein Gefängnis anfühlen.»

Dass viele russische Künstler nun nicht mehr engagiert werden, findet Hilaire falsch. «Wenn sich ein russischer Künstler noch nie politisch geäußert hat, ergibt es für mich keinen Sinn, jetzt nicht mehr mit ihm zusammen zu arbeiten», sagte er im «Spiegel»-Interview. «Wir können doch nicht alle rausschmeißen, bloß weil sie russisch sind.»

Der Franzose Hilaire (59) war bis vor kurzem in Moskau künstlerischer Direktor des Stanislawski-Balletts, kündigte aber kurz nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine. «Russlands Politik widerspricht momentan allen Werten, an die ich glaube. Menschenrechte, Demokratie, freie Meinungsäußerung», sagte er dem «Spiegel». Als er Russland verließ, ahnte er nicht, dass in München bald ein Posten für ihn freiwerden würde, den wiederum noch bis Anfang April der Russe Igor Zelensky innehatte, bevor er ihn «aus persönlichen Gründen» abgab.

«Wicked»-Autor Schwartz: «War während Pandemie sehr unmotiviert»

NEW YORK: Der Broadway-Autor Stephen Schwartz (74), der vor allem für seine Arbeit an dem Erfolgsmusical «Wicked» berühmt ist, hat während der Pandemie unter Motivationsproblemen gelitten. «Ich war extrem unmotiviert und habe immer gedacht: «Ich habe so viel Zeit gerade, ich sollte etwas schreiben» - aber ich konnte mich einfach nicht überwinden», sagte Schwartz der Deutschen Presse-Agentur in New York. «Freunde von mir haben die Zeit gut genutzt, ich nicht.»

Zudem habe er seine Theaterbesuche während der Pandemie extrem vermisst, sagte Schwartz weiter. «Es hat mich überrascht, wie sehr ich es vermisst habe, und wie unglaublich dankbar ich war, es wieder zu haben.» Inzwischen gehe er wieder fast wöchentlich ins Theater, meist an den Broadway in New York.

Derzeit arbeitet Schwartz an einer Verfilmung von «Wicked», bei der unter anderem US-Sängerin Ariana Grande mitspielen und Jon M. Chu Regie führen soll. «Wicked» erzählt die Geschichte der ungleichen Hexen Elphaba und Glinda, die sich beide in den Prinzen Fiyero verlieben. Das Musical nach dem Buch von Gregory Maguire ist die Vorgeschichte zum «Zauberer von Oz». 2003 feierte das Stück Premiere am New Yorker Broadway und ist seitdem auch in vielen anderen Ländern weltweit aufgeführt worden, in Deutschland unter anderem in Stuttgart und Oberhausen.