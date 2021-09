Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.09.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Uma Thurman hat als Teenager abgetrieben: «Mein Herz war gebrochen»

LOS ANGELES: In einem Kommentar über das neue Abtreibungsgesetz in Texas hat Hollywoodstar Uma Thurman öffentlich gemacht, dass sie selbst vor vielen Jahren eine Schwangerschaft abgebrochen hat. «Die Abtreibung, die ich als Teenager vornahm, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, eine, die mir damals Schmerzen bereitet hat und mich sogar jetzt noch traurig macht», schrieb die 51-Jährige in der «Washington Post» am Dienstag (Ortszeit).

«In meinen späten Teenager-Jahren wurde ich unbeabsichtigt von einem deutlich älteren Mann schwanger. Ich lebte in Europa aus einem Koffer, weit weg von meiner Familie und war kurz davor, einen Job zu beginnen», schrieb Thurman. Gemeinsam mit ihrer Familie habe sie sich entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. «Mein Herz war gleichwohl gebrochen.» Über ihre Entscheidung sei sie aber bis heute froh. Ihre drei Kinder bekam sie erst später, als sie dazu bereit war und «mit Männern, die ich liebte und denen ich vertraute».

Ihr Erlebnis habe sie nun teilen wollen, um sich angesichts des neuen Gesetzes zu Schwangerschaftsabbrüchen in Texas mit betroffenen Frauen und Mädchen zu solidarisieren, die möglicherweise Scham über ihre Situation empfänden, so Thurman. Das Gesetz kritisierte sie scharf.

Seit drei Wochen ist in Texas ein Gesetz in Kraft, das Schwangerschaftsabbrüche untersagt, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen erlaubt, Vergewaltigung oder Inzest zählen nicht dazu.

Roman «Der Schattenkönig» soll historische Leerstellen füllen

BERLIN: Wenn es in Literatur oder Nachrichten um Krieg und Frauen geht, ist meist von zivilen Opfern und ihrem Leid die Rede. In ihrem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch «Der Schattenkönig» stellt die äthiopische Schriftstellerin Maaza Mengiste zwei Protagonistinnen in den Mittelpunkt, die sich entschließen, zu kämpfen. Dabei war ihr Roman über den Widerstand der Äthiopier gegen die italienische Invasion in den 1930er Jahren zunächst ganz anders geplant, sagte die in New York lebende Autorin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Ursprünglich wollte ich über Männer schreiben. Denn die einzigen Geschichten (über den Krieg), die ich in meiner Familie, in meiner Community gehört hatte, als ich aufwuchs, handelten von Männern.»

Erst zufällig stieß sie auf spärliche Informationen über Frauen, die sich der Armee angeschlossen und Soldaten in den Kampf geführt hätten. Das Thema faszinierte sie - nicht nur, weil Frauen mit der Waffe in der Hand Widerstand leisteten. «Ich fragte mich, was passiert, wenn diese Frauen aus dem Krieg nach Hause zurückkehren - bleiben sie Soldaten, oder werden sie von den Männern vor allem als Frauen gesehen?» Zugleich gibt «Der Schattenkönig» ein Bild der feudal geprägten Gesellschaft des Landes unter Kaiser Haile Selassie. Während die Offizierin Aster der Oberschicht angehört, war Hirut ein Dienstmädchen, ehe sie Soldatin wurde, und das Verhältnis der beiden Frauen ist auch von den sozialen Unterschieden gekennzeichnet.

«Wir haben die Geschichten der Männer oder aus westlicher Perspektive gehört», sagte Mengiste zu ihrer Motivation, einen historischen Roman zu schreiben. Es gebe aber auch die mündliche Überlieferung, insbesondere aus den Erzählungen der Mütter und Großmütter. «Es gibt eine andere Geschichte, die genauso wichtig ist.» Ihr gehe es darum, die unbekannten Leerstellen zu füllen, sagte Mengiste, die für den «Schattenkönig» für den renommierten Booker-Preis nominiert wurde.

Die Geschichte des in Europa oder den USA nur wenig bekannten Krieges beschäftigt Mengiste auch weiterhin. Im Rahmen ihres «Project3541» sammelt sie Fotografien, Erinnerungen, Darstellungen des Konflikts in allen direkt und indirekt betroffenen Ländern, nicht nur Äthiopien und Italien, sondern auch Kenia, Somalia oder Großbritannien, wo Selassie im Exil lebte.

«Sex and the City»-Star Willie Garson mit 57 Jahren gestorben

NEW YORK: Der US-Schauspieler Willie Garson - bekannt als Stanford aus «Sex and the City» - ist tot. Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten.

Garson war vielen am besten aus der Serie «Sex and the City» als Carries bester Freund Stanford bekannt. Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie «Cheers» und «Familienbande». Zuletzt stand er vor der Kamera für die «Sex and the City»-Neuauflage. Zahlreiche Stars, darunter Cynthia Nixon und Kim Cattrall, nahmen in den Sozialen Medien Abschied von Garson.

TV-Star Kai Wiesinger und die Sache mit der Speckrolle

BERLIN: Schauspieler Kai Wiesinger («Comedian Harmonists») spielt in dem ZDF-Krimi «Sarah Kohr - Stiller Tod» am kommenden Montag einen brutal entführten leitenden Chemiker. Dabei zeigt er sich mit ergrautem Bart und Falten als Mann in sichtlich fortgeschrittenen Jahren. «Das liegt schlicht an meinem Alter. Da darf man sich nichts vormachen - ich bin ja kurz davor, die Opas zu spielen», sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Das habe durchaus Vorteile, meinte der Schauspieler, der mit seinem Buch «Der Lack ist ab» (2019) einen Spiegel-Bestseller zum Thema geschrieben hat, der als Web-Serie bei Amazon Prime zu erleben ist. «Man nimmt sich den Druck, der Schöne sein zu müssen», erklärte Wiesinger. «Man kann sich sagen, welcher Mann mit Mitte 50 hat nicht eine Speckrolle am Bauch, die nicht mehr wegwill. Das muss man einfach akzeptieren, sonst kriegt man ein Problem mit sich selbst.»

Dennoch gehe das Leben teils auch den Bach hinunter - und irgendwann sei man froh, wenn man noch ohne Rollator durch die Lande ziehen könne. «Das Geistige ist ja das Einzige, was einen dann noch tröstet, ansonsten ist es ein einziger Verfall. Es wäre natürlich schön Verstand und die Erfahrung eines 60-Jährigen zu haben, aber den Körper vom 30-Jährigen», resümierte Wiesinger, der ab November in der ARD-Krankenhausserie «Dr. Hoffmann» einen Missstände aufdeckenden Arzt verkörpern wird.

Im sechsten Teil der Actionkrimi-Reihe «Sarah Kohr» ist der Schauspieler am Montag (27. September) um 20.15 Uhr im Zweiten an der Seite von Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff zu erleben.

Meghan und Harry treten bei Musik-Festival in New York auf

NEW YORK: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wollen bei einem großen Musik-Festival im New Yorker Central Park am Wochenende auf die Bedeutung einer gerechteren Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus aufmerksam machen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Harry und Meghan reihen sich damit in ein riesiges Star-Aufgebot ein: Auf der Bühne werden unter anderem Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Shawn Mendes, Usher und die Boygroup BTS erwartet.

Das Spektakel findet in diesem Jahr in mehreren Städten statt - neben New York unter anderem auch Paris, London, Rio de Janeiro und Sydney. Mit Konzerten und politischen Beiträgen soll eine 24-stündige Show entstehen. Das Festival wirbt für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten und setzt sich für Klima- und Umweltschutz ein.