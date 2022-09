Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.09.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Nicolas Cage und Frau Riko haben eine Tochter bekommen

LOS ANGELES: Hollywoodstar Nicolas Cage (58) und seine Frau Riko Shibata (27) sind Eltern einer Tochter geworden. August Francesca Coppola Cage kam am Mittwoch in Los Angeles zur Welt, wie ein Sprecher des Paares dem «People»-Magazin sagte. «Mutter und Tochter geht es gut.»

Cage, der aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne hat, hatte im April in der «Kelly Clarkson Show» über seine Absicht gesprochen, sein Kind unter anderem nach seinem Vater August Coppola zu benennen. «Ich freue mich wahnsinnig, das wird das größte Abenteuer meines Lebens», hatte er außerdem gesagt.

Cage und Shibata hatten im Januar öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwarten. Der Oscar-Preisträger und die Künstlerin heirateten im Februar 2021 in Las Vegas.

Zac Efron: «Ziemlich schlimme Depression» bei «Baywatch»-Training

LOS ANGELES: Die rigorose Diät für seinen «Baywatch»-Film hat bei US-Schauspieler Zac Efron nach eigenen Worten starke psychische Probleme ausgelöst. «Ich begann, Schlaflosigkeit zu entwickeln, und geriet für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression», sagte der 34-Jährige der Fitness-Zeitschrift «Men's Health». «Etwas an dieser Erfahrung hat mich ausgebrannt.»

Für seinen Waschbrettbauch in dem Film habe er nicht nur trainieren, sonder auch eine strenge Diät einhalten und entwässernde Medikamente einnehmen müssen, erklärte Efron. «Der «Baywatch»-Look - ich weiß nicht, ob der wirklich erreichbar ist. Da ist einfach zu wenig Wasser in der Haut.» So ein Körper sehe für ihn unecht und wie vom Computer bearbeitet aus. «Deshalb brauche ich das nicht. Mir ist es bei weitem lieber, zwei oder drei Prozent Körperfett mehr zu haben.» Einige Monate nach Drehschluss habe er sich auch wieder besser gefühlt.

Für die Filmversion der Kultserie, in der einst Pamela Anderson und David Hasselhoff Erfolge feierten, waren Efron und unter anderem Dwayne Johnson in die roten Schwimm-Outfits geschlüpft. Hasselhoff und Anderson hatten in dem Film von 2017 kleine Gastauftritte.

«Musik ist viel komplizierter»: Peter Doherty als Maler in Berlin

BERLIN: Der britische Musiker Peter Doherty (43) präsentiert sich mit einer ersten Retrospektive als bildender Künstler in Berlin. Die Ausstellung «Contain yourself (seriously)» zeigt rund 50 Arbeiten des Sängers, der unter anderem mit den Bands Babyshambles und The Libertines weltberühmt wurde.

In der Galerie von Janine Bean und Matthias Bergemann sind vom 10. September bis zum 22. Dezember Arbeiten aus Mixed Media, Collagen, Originaltexte und Typewriter Art zu sehen. Zudem wurden Objekte installiert aus dem Alltag von Doherty, der auch für seine frühere Drogensucht und die einstmalige Liaison mit Model Kate Moss bekannt ist.

«Musik ist viel komplizierter», sagte Doherty der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zu seinen Arbeiten. Viele der Werke seien von Musik beeinflusst. So basiert eine Arbeit auf dem Text des Libertines-Song «Belly of the Beast», direkt gegenüber hängt die Antwort auf die Werbung für ein Konzert 2015 in Hongkong. «Das Plakat für das Festival war schrecklich», so Doherty. «Also habe ich das in meinem Hotelzimmer gemacht.» Als Grundlage diente eine alte chinesische Werbung für Zigaretten, die Doherty mit durch Schablonen mehrfarbig gesprühten Buchstaben umfunktionierte.

Viele der Arbeiten stammen aus Zeiten von Dohertys Drogensucht, die Folgen des Umgangs mit der Nadel sind sichtbar. Einen «Union Jack» - die englische Fahne - malte er 2013 mit seinem Blut. «Das hatte einen riesigen Einfluss auf meine Geistesverfassung zu der Zeit», sagte Doherty. «Ich glaube, ohne dieses Chaos in meinem Leben und die Drogen wäre die Kunst völlig anders.»

Hugh Jackman über seine Therapie: «Es hat mir sehr geholfen»

VENEDIG: Schauspieler Hugh Jackman hat kürzlich mit einer Therapie angefangen. «Es hat mir sehr geholfen», sagte der 53-Jährige im Interview in Venedig. Auf den Filmfestspielen feierte am Mittwochabend sein Film «The Son» Premiere (Regie: Florian Zeller). Jackman spielt darin einen Vater, der versucht, seinem depressiven Sohn zu helfen.

Therapie habe ihm geholfen, seine Vergangenheit zu verstehen, und wie diese seine Gedanken unbewusst beeinflusse, sagte Jackman. «Ich habe ein paar der Muster nachvollzogen, die ich unbewusst wiederholt habe. Und, was am wichtigsten ist: Es hat mir geholfen, beziehungsorientierter zu sein - zu den Menschen in meinem Leben, die ich liebe.»

Schulanfang für Prinz Williams und Herzogin Kates Kinder nach Umzug

WINDSOR: Der britische Prinz George (9) seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) haben an diesem Donnerstag ihren ersten Schultag nach den Sommerferien. Nach dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor müssen sich die drei Kinder von Prinz William und seiner Frau Kate (beide 40) in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden. Für Prinz Louis, der mit dem Vorschuljahr (reception) beginnt, ist es die erste Berührung mit dem Leben als Schüler.

Einen Schnuppertag verbrachten die drei Sprösslinge der Cambridges, wie William und Kate nach ihren offiziellen Herzogstiteln auch genannt werden, bereits am Mittwoch an der privaten Lambrook School. Sie wurden dabei von Mama und Papa begleitet, wie der Palast mitteilte.

Hintergrund für den Umzug der Familie in das sogenannte Adelaide Cottage auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor ist Berichten zufolge, dass William und Kate ihren Kindern mehr Bewegungsfreiheit gönnen möchten. Der bisherige Wohnort, der Kensington-Palast im Herzen Londons, ist dafür nur mäßig geeignet. Zudem hält sich auch Queen Elizabeth II. inzwischen hauptsächlich in ihrem einstigen Wochenendquartier Schloss Windsor auf, weil die 96-Jährige das Hin und Her zwischen London und Windsor aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf sich nehmen will.