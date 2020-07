Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.20 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Jennifer Hudson: Aretha Franklin ist in mir

LOS ANGELES: Für Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson (38) ist mit ihrer Rolle als junge Aretha Franklin ein Traum in Erfüllung gegangen. «Im April 2003 durfte ich in Merrillville, Indiana, wo sie ein Konzert gab, die Show für sie eröffnen. Das war vor «Dreamgirls», bevor ich je davon träumte, sie eines Tages zu spielen», sagte Hudson. «Dreamgirls» war 2006 der erste Film, in dem sie mitspielte.

Heute - nach den Dreharbeiten zum biografischem Film «Respect» über Aretha Franklin - fühlt sich Hudson noch stark mit der Musiklegende verbunden. «Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie in mir ist, wirklich», sagte sie dem US-Promimagazin «People». Hudson verkörpert die Soulikone in jungen Jahren. «Ich hoffe nur, dass ich ihre Wünsche erfüllen kann», sagte Hudson weiter. Der Film zeigt Franklins Werdegang vom Kirchenchor bis zur Grammy-Gewinnerin.

Aretha Franklin starb im August 2018 im Alter von 76 Jahren an Krebs. Zur ihren Lebzeiten hatte sie sich ausdrücklich Jennifer Hudson gewünscht, um sie in diesem Film zu verkörpern. Der Film soll im Dezember 2020 in die US-Kinos kommen.

Berichte: Sarah Jessica Parker arbeitet an Datingshow

LOS ANGELES: Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) soll einem Medienbericht zufolge mit ihrer Produktionsfirma «Pretty Matches» an einer Datingshow arbeiten.

In dem Format ohne Drehbuch sollen Singles begleitet werden, die ihr Leben mit einem anderen Single tauschen, um an dem neuen Ort, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Das berichtete das US-Branchenmagazin «Deadline». Parker selbst soll in der Show vor der Kamera keine Rolle übernehmen, wie es hieß. Die Show des «Sex and the City»-Stars trägt demnach den Arbeitstitel «Swipe Swap».

TV-Star Charles Brauer liebt das Leben in der Schweiz

HAMBURG/BASEL: Der frühere Hamburger «Tatort»-Kommissar Charles Brauer genießt das Leben in seiner Wahlheimat, der Schweiz. «Es ist ein schönes Land und seine Bürger haben etwa erreicht, dass sie eine sehr gut eingerichtete Altersversorgung und Gesundheitspflege genießen», sagte Brauer der Deutschen Presse-Agentur. «Denn hier beschränkt sich der Einfluss der Einwohner nicht auf das vierjährige Wahlritual - sie haben viel mehr Einfluss als anderswo», meinte der Schauspieler, der an diesem Freitag 85 Jahre alt wird.

Mit seiner dritten Ehefrau, der Schweizer Bühnenbildnerin Lilot Hegi (73), lebt Brauer seit Jahrzehnten in einem Dorf in der Nähe von Basel. «Dass es mich hierher verschlagen hat, ist ein Glück, und das schätze ich sehr», freute sich Brauer. Am Freitag feiert der in Berlin geborene Fernseh- und Theaterliebling mit Frau und jüngstem Sohn bei einer Tour in den Bergen seinen 85. Geburtstag.

Sklaven-Thriller «Emancipation» mit Will Smith landet bei Apple TV

LOS ANGELES: Apple TV+ hat den Bieterkrieg um den geplanten Sklaven-Thriller «Emancipation» gewonnen. Der Streamingdienst habe große Studios wie Warner Bros. und Universal geschlagen, berichteten die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Mittwoch (Ortszeit). Für die weltweiten Rechte soll der Preis auf über 100 Millionen Dollar geklettert sein. Hollywood-Star Will Smith (51, «Men in Black», «Ali») wird unter der Regie von Antoine Fuqua («Equalizer») einen Sklaven auf der Flucht spielen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021 beginnen.

«Emancipation» beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863. Einem schwer misshandelten Sklaven gelingt im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Plantage in den Norden der Vereinigten Staaten. Damals veröffentlichte Fotos von seinem nach einer Auspeitschung völlig vernarbten Rücken machten sein Schicksal bekannt. Er wolle den Sklaven nicht als Opfer, sondern als Kämpfer darstellen, hatte Fuqua zuvor in einem Interview gesagt.

Der iPhone-Riese Apple fügt damit seinem neuen Streamingdienst einen weiteren prestigeträchtigen Film hinzu. Apple TV+ will auch den teuren Scorsese-Thriller «Killers of the Flower Moon» mit den Stars Leonardo DiCaprio und Robert De Niro produzieren. Im Mai kaufte der Streamingdienst dem Sony-Studio das Kriegsdrama «Greyhound» mit Oscar-Preisträger Tom Hanks ab, das nun am 10. Juli bei Apple Premiere feiert.