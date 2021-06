Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Sänger Liam Payne nach Trennung enttäuscht von sich selbst

BERLIN: Sänger Liam Payne (27) hat die Trennung von seiner Verlobten, dem Model Maya Henry, bekanntgegeben. Er sei wieder Single, sagte Payne («Strip That Down») am Montag (Ortszeit) als Gast im Podcast «The Diary of a CEO». «An diesem Punkt bin ich vor allem enttäuscht von mir selbst, weil ich immer wieder Menschen verletze», sagte der Brite. «Das nervt mich. Ich war bisher einfach nicht gut darin, Beziehungen zu führen.» Nun müsse er erst einmal an sich selbst arbeiten, bevor er sich auf eine neue Person einlassen könne. Die Texanerin Henry kommentierte die Auflösung der Verlobung zunächst nicht öffentlich.

Der Sänger wurde als Mitglied der Boygroup One Direction weltbekannt. Seine Verlobung mit Henry gab er Anfang September 2020 bekannt. Mit seiner Exfreundin, der Sängerin Cheryl, hat Payne einen vierjährigen Sohn.

Bruce Springsteen kehrt an den Broadway zurück

NEW YORK: Der US-Musiker Bruce Springsteen (71) kehrt mit seiner Show an den New Yorker Broadway zurück. Bereits ab dem 26. Juni will Springsteen im St. James-Theater auftreten, wie es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Veranstalter hieß. Bislang hat kein anderes der Broadway-Theater, die wegen der Corona-Pandemie seit März 2020 geschlossen sind, ein früheres Comeback-Datum angekündigt; die meisten Shows sollen nach derzeitigem Stand im September und Oktober wieder starten. Bis zum 4. September will Springsteen auftreten. Wer ein Ticket kaufen will, muss eine Corona-Impfung nachweisen.

Eigentlich war die Show «Springsteen on Broadway», bei der der Musiker weitgehend alleine auf der Bühne mit und ohne Musik aus seinem Leben erzählt, 2018 nach 236 ausverkauften Vorstellungen zu Ende gegangen. «Ich habe es geliebt, «Springsteen on Broadway» aufzuführen und bin begeistert, dass sie mich gebeten haben, die Show als Teil der Wiedereröffnung des Broadway wieder aufzunehmen», wurde Springsteen zitiert.

Schauspieler Danny Masterson weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Danny Masterson («Die wilden Siebziger») hat Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn vor Gericht zurückgewiesen. Bei dem Termin am Montag vor einem Haftrichter habe der 45-Jährige auf nicht schuldig plädiert, wie der US-Sender CBS berichtete. Bereits im Januar hatte Masterson seine Unschuld vor Gericht beteuert. Bei Anhörungen im Mai hatten drei Frauen angebliche Übergriffe des Schauspielers beschrieben. Daraufhin befand das Gericht, dass die Beweise ausreichten, um einen Prozess gegen Masterson zu führen. Laut «Deadline.com» könnte das Verfahren im November beginnen.

Der Schauspieler musste am Montag seinen Reisepass abgeben, er bleibt aber gegen eine Millionen-Kaution auf freiem Fuß. Masterson war vor einem Jahr festgenommen worden. Die angeblichen Vorfälle sollen sich laut der Anklage in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm 45 Jahre bis lebenslängliche Haft.

Mastersons Verteidiger ist Star-Anwalt Tom Mesereau, der Popstar Michael Jackson 2005 erfolgreich gegen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs verteidigt hatte.

Masterson ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Der Schauspieler war mit der Comedyserie «Die wilden Siebziger» bekannt geworden, wo er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte.

Erweiterung des Museums für B.B. King eröffnet

INDIANOLA: Das Museum zum Andenken an den 2015 gestorbenen Blues-Musiker B.B. King im US-Bundesstaat Mississippi hat eine große Erweiterung eröffnet. Auf rund 420 zusätzlichen Quadratmetern würden nun vor allem die letzten zehn Lebensjahre des Musikers dokumentiert, hieß es von dem Museum in der Stadt Indianola.

Zu sehen sind unter anderem sein Tourbus und seine letzte Gitarre sowie zwei seiner Privatautos: Ein Rolls Royce und ein Chevrolet. Auf den bisherigen rund 1800 Quadratmetern des Museums sind bereits Ausstellungsstücke aus Kings früheren Lebensjahren zu sehen.

King, der zu den bedeutendsten Blues-Musikern der Geschichte gezählt wird, wurde 1925 in der Nähe von Indianola geboren. 2008 weihte er das ihm gewidmete Museum mit ein. Nach seinem Tod 2015 im Alter von 89 Jahren in Las Vegas wurde er am Museum beigesetzt.

Jane Fonda hält sich für Protestaktionen fit

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (83) macht sich mit Krafttraining für eine Protestaktion fit. Die Schauspielerin und Aktivistin postete in der Nacht zum Montag auf Instagram Fotos von sich beim Muskeltraining. Sie bereite sich auf eine Demonstration im US-Staat Minnesota vor, wo Umweltschützer gegen den Bau einer Öl-Pipeline des kanadischen Betreibers Enbridge protestieren. Gegner der im Bau befindliche Pipeline argumentieren, sie gefährde Feuchtgebiete und laufe durch Stammesgebiete indigener Bewohner.

Aktivisten riefen zu Straßenblockanden und anderen Protestaktionen gegen die sogenannte Linie 3 auf. Nach Angaben der Veranstalter wurden diese Woche neben Jane Fonda auch Kolleginnen wie Catherine Keener, Taylor Schilling und Rosanna Arquette vor Ort erwartet.

Fonda («Das China-Syndrom», «Grace und Frankie») ist seit Jahrzehnten politisch aktiv. Sie war in den 70er Jahren eine der bekanntesten Kämpferinnen gegen den Vietnamkrieg. Zuletzt führte sie häufig Protestaktion gegen den Klimawandel an. Bei «Fire Drill Fridays»- Demonstrationen in Washington wurde sie mehrmals festgenommen.