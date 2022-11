Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Christine Neubauer: Falsch verbunden, deswegen jetzt im Krimi

BERLIN: Schauspielerin Christine Neubauer ist diese Woche in einem ARD-Krimi zu sehen, weil eine Produktionsbeteiligte sie aus Versehen angerufen hat. «Anette ist schuld», sagte Neubauer kurz vor Ausstrahlung der Vorabendsendung «Watzmann ermittelt: Die entführte Braut» (18.50 Uhr am Mittwoch im Ersten). «Wir kennen uns seit Ende der 90er Jahre. Wir haben damals zusammen «Geliebte Schwestern» bei Sat.1 gedreht, später auch «SOKO München». Sie ist hier bei «Watzmann ermittelt» Kostümbildnerin. Sie kennt noch eine Namensvetterin von mir, auch eine Christine Neubauer, die sie wegen eines Leih-Kleides anrufen wollte, und hat aus Versehen meine Nummer gedrückt.» Und dann kam raus: «Hier war eine Rolle vakant, die perfekt zu mir passte.»

So sei sie in der Krimi-Episode gelandet, sagte die 60-Jährige. «Ich bin hier die böse extravagante Schwiegermutter, eine Dame der Gesellschaft und finde es nicht gut, dass mein Sohn eine geldgierige Schlange heiratet, und will das unbedingt verhindern. Wie jedes Löwenherz einer Mutter, will sie ihn davor beschützen, einen Fehler zu machen.» Neubauer betonte: «Ich drehe sowieso nur noch, was mir Spaß macht, sicher nicht wegen des Geldes. Ich war ohnehin gerade in München, hatte Lust und sitze nun hier Vis-à-Vis vom Watzmann.» Diese Rolle habe auf sie gewartet. «Es fühlt sich super an», sagte sie.

«Ich bin ja mittlerweile eine Dinosaurierin des Geschäfts», erläuterte Neubauer auf die Frage nach der Lage der Branche. «Das Drehen, das TV-Business hat sich sehr geändert. Aber ich bin mit meiner kindlichen Lust zu spielen immer noch am richtigen Platz. Ich bin extravagant in dieser Rolle, bringe den Pfeffer von mir persönlich rein, eigne mir die Rolle an. Und wir haben einen tollen Regisseur, der da mitgeht.» In dem Krimi gebe es zwar auch eine Hochzeit. Für eine spätere Heirat mit ihrem Partner, dem Fotografen José Campos, finde sie dort jedoch keine Inspirationen. «Es ist nur eine ganz kurze Hochzeit hier, die Braut wird ja gleich umgebracht. Das wäre kein gutes Omen, das nehmen wir lieber nicht», so Neubauer.

US-Moderator Jay Leno durch schwere Verbrennungen verletzt

LOS ANGELES: Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno (72) hat nach eigenen Angaben schwere Verbrennungen erlitten. Die habe er sich durch einen Benzinbrand zugezogen, teilte Leno am Montag mit. «Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen», hieß es in einem Statement von Leno.

Leno soll am Sonntag in seiner Garage in Los Angeles verletzt worden sein, brachte das Portal «TMZ.com» in Erfahrung. Demnach war eines seiner Fahrzeuge plötzlich in Brand geraten. Der TV-Star sei mit Verbrennungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Leno ist als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne «Jay Leno's Garage» für das Magazin «Popular Mechanics» wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert. Er zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Gastgebern in den USA. Bis 2014 führte der Komiker durch die beliebte «Tonight Show».

Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht zu ernst

BERLIN: Showmaster Thomas Gottschalk (72) sieht sich als Unterhalter, den man nicht zu ernst nehmen sollte. «Ich habe immer nur schillernde Seifenblasen produziert, die irgendwann geplatzt sind», sagte er kurz vor der nächsten «Wetten dass..?»-Show (19. November, 20.15 Uhr im ZDF) der Deutschen Presse-Agentur. «Man sollte das kindliche Vergnügen genießen, das man dabei verspürt. Ich tue das mit großer Begeisterung, aber es ist kein Grund, mich oder das, was ich mache, besonders ernst zu nehmen.»

Unterhaltung ist aus seiner Sicht auch und gerade in Krisenzeiten wichtig: «Es gab immer Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Ich habe private, politische und gesellschaftliche Krisen durchlebt und bin ein fröhlicher Mensch geblieben.»

Nach dem großen «Wetten dass..?»-Revival vor einem Jahr geht die Show in Friedrichshafen in eine nächste Runde. Zu den prominenten Gästen zählen Hollywood-Star John Malkovich, Schauspielerin Veronica Ferres, Popstar Robbie Williams und Tennisspieler Alexander Zverev.

G20-Gastgeber Widodo warnt vor neuer Spaltung der Welt

NUSA DUA: Indonesiens Präsident Joko Widodo hat zum Auftakt des diesjährigen G20-Gipfels auf Bali vor einer neuen Spaltung der Welt gewarnt. «Wir haben eine Verantwortung für die Völker der Welt», appellierte der Gastgeber des Treffens der großen Wirtschaft- und Schwellenländer am Dienstag an die anderen Teilnehmer. «Wir sollten die Welt nicht in zwei Teile trennen.»

Dazu gehöre die Einhaltung internationaler Grundsätze. Mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine fügte Widodo hinzu: «Wir müssen den Krieg beenden. Wenn der Krieg nicht zu Ende geht, wird es schwierig, unserer Verantwortung für künftige Generationen gerecht zu werden.»