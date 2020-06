Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Autorin Lasker-Wallfisch in neuem Buch: Suche Wohnung in Berlin

BERLIN: Die englische Psychotherapeutin und Autorin Maya Lasker-Wallfisch zieht es in die deutsche Hauptstadt. «In den letzten Jahren war ich häufiger in Berlin», erzählt die 62-Jährige in «Briefe nach Breslau». «Ich fühle mich in Berlin sogar mehr zu Hause als in London.» Die Tochter der aus Breslau stammenden Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch ist 1958 in der englischen Hauptstadt geboren worden und dort aufgewachsen. «In Berlin bin ich der Geschichte meiner Familie näher, die Stadt gibt mir Energie», so die Autorin. Sie sei auf der Suche nach einer kleinen Wohnung in der deutschen Hauptstadt, schreibt sie. «Ich kann mir mich selbst gut in einer gemütlichen Altbauwohnung in Charlottenburg vorstellen», schreibt Lasker-Wallfisch.

«Ich habe meinen 60. Geburtstag in Berlin gefeiert, den ersten Geburtstag, den ich überhaupt aus Überzeugung gefeiert habe», so die Autorin. «Interessanterweise gibt es in Berlin eine der am schnellsten wachsenden jüdischen Gemeinden weltweit». Viele Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion lebten dort inzwischen. «Und in den letzten Jahren haben sich auch viele junge Israelis entschieden, nach Berlin zu ziehen.» Auch sie könne sich vorstellen, dort heimisch zu werden.

In ihrem gerade im Suhrkamp Verlag erschienenen Buch schreibt Maya Lasker-Wallfisch fiktive Briefe an ihre 1942 im Holocaust ermordeten Großeltern. Ihre Mutter, Anita Lasker-Wallfisch, 1925 in Breslau geboren, hat Jahrzehnte gebraucht, um darüber und über ihre Zeit als Cellistin im Häftlingsorchester des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz zu sprechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie nach England. Beim Holocaust-Gedenktag im Januar 2018 war sie als Rednerin im Bundestag zu hören. Zusammen mit ihrer Tochter engagiert sie sich für die Erinnerung an den Holocaust und gegen Antisemitismus.

12-jähriger Afroamerikaner landet mit Protestlied einen viralen Hit

BERLIN: Mit einem Protestlied gegen Rassismus und Polizeigewalt hat der 12-jährige Afroamerikaner Keedron Bryant Aufsehen in den sozialen Medien erregt. In dem 50-sekündigen Instagram-Video, das bis Montag rund 2,8 Millionen mal «geliked» wurde, singt der Junge unter anderem von der Herausforderung, als «junger schwarzer Mann» standhaft zu bleiben gegen alltägliche Diskriminierungen.

Prominente Persönlichkeiten wie der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58), Basketball-Star LeBron James (35), die Schauspielerin Eva Longoria (45) und die Sängerin Janet Jackson (54) teilten das Video auf ihren Instagram-Konten. Obama sprach von einem «kraftvollen Song», mit dem Bryant die Frustrationen beschreibe, die er fühle.

Seit Tagen kommt es in Washington, New York und anderen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser dafür ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Bei den Protesten kam es auch zu Ausschreitungen und Plünderungen. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Unruhen notfalls mit militärischer Gewalt stoppen zu wollen.

Stars spenden für Demonstranten im Gefängnis nach Floyd-Protesten

LOS ANGELES: Sänger und andere Künstler in den USA wollen sich für Demonstrantinnen und Demonstranten finanziell einsetzen, die im Zusammenhang mit den Protesten nach dem Tod von George Floyd im Gefängnis gelandet sind. Rapper Drake (33, «Best I Ever Had») spendete 100.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 90.000 Euro), wie er auf Instagram mitteilte, genauso wie der Musiker «The Weeknd» (30, «Blinding Lights»).

John Legend (41, «All Of Me») und seine Ehefrau, das Model Chrissy Teigen (34), kündigten 100.000 US-Dollar als Unterstützung an. «Einige von euch denken, dass die Unterstützung eines Rettungsfonds bedeutet, dass wir Menschen unterstützen, die absichtlich Menschen schaden oder Eigentum zerstören», schrieb Sänger Legend auf Twitter. «Denn warum sollte die Polizei friedliche Demonstranten festnehmen und einsperren? Ausgezeichnete Frage. Vielleicht solltet ihr das die Polizei fragen, denn sie tun es die ganze Zeit», schrieb Legend weiter in Großbuchstaben.

Fall Floyd: Jamie Foxx fordert Hollywood zum Straßenprotest auf

SAN FRANCISCO: Oscarpreisträger Jamie Foxx (52) fordert Hollywood dazu auf, sich auch persönlich und nicht nur über Soziale Medien an den Floyd-Protesten zu beteiligen. «Was ich meinen Freunden in Hollywood sagen möchte, ist, dass sie hier raus müssen», sagte der Schauspieler bei einer Demonstration in San Francisco. «Sie können nicht einfach nur twittern. Sie können nicht einfach nur texten. Sie müssen verstehen, dass die Menschen verletzt sind.»

Der beste Weg zu helfen sei, sein Gesicht zu zeigen, sagte Foxx, wie lokale Medien berichteten. Der Schauspieler nahm seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bereits an mehreren Protest-Kundgebungen teil. «So sollte es in Amerika im Jahr 2020 nicht sein. Wir müssen uns entwickeln», forderte er.

Seit Tagen kommt es in Washington, New York und anderen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser war der Tod Floyds nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Einer von vier beteiligten Beamten drückte ihm minutenlang sein Knie in den Nacken. Alle Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er.

Corona-Krise: New Yorker Metropolitan Oper macht erst im Dezember auf

NEW YORK: Die renommierte New Yorker Metropolitan Oper will aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst Ende Dezember wieder aufmachen. Mit einer Gala am 31. Dezember wolle das Opernhaus in Manhattan wiedereröffnen, hieß es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst Twitter.

«Es ist transparenterweise klar, dass Abstand halten und große Oper nicht zusammenpassen», sagte Met-Chef Peter Gelb der «New York Times». «Es sind nicht nur die Zuschauer, es ist auch die Gesundheit der Mitarbeiter. Man kann kein Symphonieorchester in einen Graben setzen und Sänger und einen Chor auf der Bühne nah beieinander.»

Die Oper in der von der Corona-Pandemie besonders stark getroffenen Metropole ist seit Mitte März geschlossen. Kommende Woche sollen die Beschränkungen in New York erstmals gelockert werden. Einige Wochen später könnten laut Plan dann auch Kultureinrichtungen - unter Einhaltung von Hygienevorschriften, mit Abstand und Masken - wieder aufmachen. Bei einer Entscheidung dagegen würden dem Opernhaus wohl rund 100 Millionen Dollar an Einnahmen verloren gehen, schrieb die «New York Times».