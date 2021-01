Von: Björn Jahner | 17.01.21

PATTAYA: Den Jahresbeginn nehmen Achara (im Bild) und Martin, auch bekannt als Lung Tin, vom Gästehaus Pattaya-City zum Anlass, ihre treuen Stammgäste darüber zu informieren, was in ihrem Gästehaus im vergangenen Corona-Jahr geschehen ist und was 2021 vorgesehen ist.

Im April 2020 wurde der Betrieb im Gästehaus Pattaya-City vorübergehend eingestellt, nachdem die thailändischen Grenzen für ausländische Besucher geschlossen wurden. Da sich Achara und Lung Tin ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiter/-innen bewusst sind, die ihnen seit der Eröffnung ihres Gästehauses im Jahr 2011 treue Dienste leisteten, entschlossen sie sich, ihnen weiterhin ihren Lohn zu zahlen, anstatt sie ihrem Schicksal zu überlassen. Schließlich hat ihr bewährtes Team mit seinem großen Einsatz maßgeblich dazu beigetragen, dass ihr Gästehaus bei ihren Urlaubern aus der ganzen Welt so beliebt ist.

Attraktive Sonderpreise zur Wiedereröffnung

Da Achara und Lung Tin auch The Bikers Café Thailand in Sattahip betreiben, das selbst in Corona-Zeiten steigende Besucherzahlen verzeichnet, konnten die Mitarbeiterinnen des Gästehauses übergangsweise dort beschäftigt werden. Nachdem sich für Februar die ersten Stammgäste und Freunde angekündigt haben, die sich trotz der obligatorischen zweiwöchigen Quarantäne dazu entschlossen haben, in Thailand zu überwintern, freuen sich Achara und Lung Tin umso mehr, bekannt geben zu können, dass das Gästehaus Pattaya-City wieder in Betrieb geht. Und wegen der schwierigen Situation, die wohl auch 2021 noch anhalten dürfte, bietet das Gästehaus Pattaya-City attraktive Sonderpreise mit Preisnachlässen bis zu 50 Prozent an, die hier aufgerufen werden können.