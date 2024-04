Neues aus dem Ausland am Freitag

Belgiens Justiz ermittelt zu russischem Einflussversuch auf Europawahl

BRÜSSEL: Unterwanderung in Brüssel? Russland versucht nach Angaben des belgischen Premiers, prorussische Kandidaten bei den anstehenden Europawahlen ins EU-Parlament zu bringen. Jetzt ermittelt die Justiz.

Von Russland gesteuerte Netzwerke versuchen nach Erkenntnissen belgischer Geheimdienste, prorussischen Kandidaten zu Erfolgen bei der kommenden Europawahl zu verhelfen. Belgiens Regierungschef Alexander De Croo sagte am Freitag in Brüssel: «Belgischen Nachrichtendienste haben die Existenz prorussischer Einmischungsnetzwerke mit Aktivitäten in mehreren europäischen Ländern und auch hier in Belgien bestätigt.» Den Informationen der Nachrichtendienste zufolge sei das Ziel Moskaus klar. Es bestehe darin, mehr prorussische Kandidaten in das Europäische Parlament zu wählen und ein prorussisches Narrativ in dieser Institution zu verstärken. Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Polens Präsident: Nato-Staaten müssen mehr Munition produzieren

VILNIUS: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat an die Nato-Staaten appelliert, zur Abschreckung Russlands die Produktion von Munition anzukurbeln. «Ganz Europa muss zusammen mit den Vereinigten Staaten seine Kräfte bündeln, um mehr Granaten, insbesondere Artilleriegeschosse, zu produzieren. Dies ist notwendig, um unsere Sicherheit zu gewährleisten», sagte Duda am Donnerstagabend in einem Interview im litauischen Fernsehen.

Wenn die Nato potenzielle Angriffe wirklich abschrecken wolle, müsse sie die gleiche Menge produzieren wie Russland, sagte Duda, der zuvor in Vilnius am Gipfel der Staaten der sogenannten Drei-Meere-Initiative teilgenommen hatte. Russland könne in naher Zukunft mehr als zwei Millionen Artilleriegeschosse pro Jahr produzieren. Die verfügbare Munition in den Nato-Ländern nannte Duda völlig unzureichend.

Auch rief der polnische Präsident dazu auf, eine «harte Politik zur Steigerung des Verteidigungspotentials im Westen» zu verfolgen. Dies sei heute die «wichtigste Aufgabe» der Nato-Staaten, einschließlich der Länder Mitteleuropas. Dadurch und durch die Unterstützung der Ukraine könne man sich nach seiner Ansicht auf friedliche Weise gegen den russischen Imperialismus verteidigen, sagte Duda.

Jugendlicher nach Messerangriff in Sydney tot

SYDNEY: Bei einer Messerattacke in der australischen Metropole Sydney ist ein Jugendlicher nach Polizeiangaben ums Leben gekommen. Ein weiterer sei mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales am Freitag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach nahe einer Schule im Westen Sydneys. Gegen 15.40 Uhr seien Notrufe wegen «mehreren Messerstechereien» eingegangen. Schon bevor die Polizei am Tatort eingetroffen sei, seien zwei Jungen mit Stichwunden auf einer nahegelegenen Polizeiwache erschienen. Einer von ihnen sei dort seinen Verletzungen erlegen, hieß es.

Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und hat eine Person festgenommen. Nach mehreren weiteren Menschen werde noch gesucht, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Polizei.