Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Fische verenden nach Hochwasser im Süden Australiens

SYDNEY: Nach einem Rekord-Hochwasser sind im Südosten Australiens vermutlich Tausende Fische verendet. An der Shipwreck Coast im Bundesstaat Victoria ging in der vergangenen Woche laut einem Bericht des Senders ABC innerhalb von 48 Stunden so viel Regen nieder wie sonst in einem Monat. Flüsse, die sonst klares Wasser führten, seien plötzlich braun. Am Ufer des Glenelg River wurden etliche tote Fische entdeckt, darunter Schwarzbrassen, Barsche und Meeräschen. Ursache ist Experten zufolge vermutlich das Absinken des Sauerstoffgehalts in dem Fluss.

«Wir sind traurig berichten zu müssen, dass die Mündung des Glenelg River nach den jüngsten Hochwassern derzeit ein bedeutendes Fischsterben erlebt», schrieb die für das Gewässer zuständige Behörde «Glenelg Hopkins Catchment Management Authority» (CMA) auf Facebook und postete ein Foto des Flussufers, auf dem zu sehen ist, wie tote Fische im Wasser treiben. Abhilfemaßnahmen gebe es nicht. Erst, wenn das braune Wasser ins Meer abfließe, sei eine Besserung zu erwarten.

Nach Todesschüssen auf Passanten mutmaßlicher Schütze tot

NISCHNI NOWGOROD: In Russland haben Ermittler nach den tödlichen Schüssen auf drei Männer die Leiche des 18 Jahre alten mutmaßlichen Schützen gefunden. Der junge Mann sei in einem Wald mit Schussverletzungen entdeckt worden, teilten die Ermittler am Dienstag in Nischni Nowgorod mit. Vermutlich tötete er sich selbst, wie die Staatsagentur Tass unter Berufung auf die Behörden meldete.

Ein bewaffneter Täter hatte an einer Bushaltestelle am Montag in der Wolga-Region Nischni Nowgorod - rund 400 Kilometer östlich von Moskau - auf Passanten geschossen und dabei mindestens drei Männer getötet. Drei Frauen waren bei dem Verbrechen verletzt worden. Warum es zu der Tat kam, war zunächst unklar.

Hauptverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

ISLAMABAD: Rund einen Monat nach der Vergewaltigung einer Frau nahe der pakistanischen Stadt Lahore hat die Polizei den flüchtigen Hauptverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige sei durch DNA-Proben ermittelt und am Montag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in der Provinz Punjab am Dienstag. Ein mutmaßlicher Komplize wurde bereits Mitte September gefasst.

Die beiden Männer werden beschuldigt, eine Frau am 9. September aus ihrem Auto gezerrt und zusammen vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt und ausgeraubt zu haben. Die Vergewaltigung hatte zu einem landesweiten Aufschrei mit Protesten geführt.

Für Empörung sorgten auch Äußerungen des Polizeichefs der Millionenstadt Lahore. Dieser hatte der Frau eine Mitschuld gegeben mit der Begründung, dass sie nachts ihr Haus verlassen habe und eine einsame Straße entlang gefahren sei. Zahlreiche Pakistaner kritisierten die Worte als «Victim Blaming» - also als Täter-Opfer-Umkehr. Vor rund zwei Wochen untersagten Pakistans Behörden den Medien, über den Fall zu berichten.

Inflationsrate zum zweiten Mal in diesem Jahr unter Null

WIESBADEN: Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung ist die Inflation in Deutschland im September erneut unter die Nullmarke gerutscht. Die Verbraucherpreise lagen um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Eine niedrigere Rate hatte es zuletzt im Januar 2015 mit minus 0,3 Prozent gegeben. Eine negative Jahresinflation hatten die Statistiker in diesem Jahr bereits im Juli mit minus 0,1 Prozent errechnet.

Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer dämpft demnach weiterhin den Preisauftrieb. Seit Juli gelten für ein halbes Jahr niedrigere Steuersätze. Damit will die Bundesregierung in der Corona-Krise den Konsum ankurbeln. Händlern und Dienstleistern steht es aber frei, ob und wie sie die niedrigeren Steuersätze an die Verbraucher weitergeben. Von August auf September 2020 sanken die Verbraucherpreise nach Berechnungen des Bundesamtes ebenfalls um 0,2 Prozent.

Biden: «Kein Fan» einer Erweiterung des Obersten Gerichts

CINCINNATI: Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich negativ über eine mögliche Erweiterung des Obersten Gericht der USA geäußert, nachdem das Thema vom republikanischen Präsidenten Donald Trump verstärkt in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt wurde. Er sein «kein Fan» der Idee, sagte Biden im Interview eines lokalen TV-Sendern in Cincinnati am Montag (Ortszeit). Er wolle sich aber nicht in die Angelegenheit vertiefen, weil dies von der aktuellen Situation ablenken würde.

Präsident Trump und die Republikaner sind gerade dabei, mit der Juristin Amy Coney Barrett die konservative Mehrheit im Obersten Gericht der USA auf sechs der neun Sitze auszubauen. Sie haben die Mehrheit im Senat und können damit die von Trump nominierte Barrett bestätigen. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. In der Demokratischen Partei gibt es deshalb die Idee, im Falle eines Wahlsiegs Bidens und einer Mehrheitsübernahme im Senat mit einer Erweiterung des Obersten Gerichts gegenzusteuern.

Kritiker halten dagegen, ein solcher Schritt könne schwere politische Konsequenzen haben. Biden hatte sich vor Jahren negativ über solche Gedankenspiele geäußert. Zuletzt lehnte er aber eine Antwort auf die Frage, ob er eine Erweiterung des Gerichts nach der Wahl unterstützen würde, stets ab. Eine Debatte über seine Position würde dann nur Trump helfen, von der aktuellen Situation abzulenken, argumentierte er. Trump und seine Verbündeten rücken aber auch die Nicht-Antwort in den Vordergrund und erklären, Bidens Schweigen bedeute, dass er das Gericht erweitern wolle. Trump liegt in Umfragen zurück und versucht vehement, seine Basis zu mobilisieren.

Großbrand am Kilimandscharo noch nicht gelöscht

MOSHI/JOHANNESBURG: Der Kampf gegen den Großbrand an Afrikas höchstem Berg dauert an: Bis zu 600 Feuerwehrleute versuchten auf 2700 Meter Höhe an der Südflanke des Kilimandscharos, die Flammen zu löschen, wie die Zeitung «The Citizen» am Dienstag berichtete. Wegen starker Winde habe das Feuer ein großes Gebiet von Heide- und Moorlandschaft zerstört. Der Brand war laut Nationalparkverwaltung am Sonntagabend ausgebrochen. Die Ursache war noch unbekannt.

Zuletzt hatte es im Oktober 2016 am Kilimandscharo gebrannt. Der Kilimandscharo mit seinen 5895 Metern Höhe gilt nicht nur als Afrikas höchster Berg, sondern auch als Tansanias Wahrzeichen. Er wird in «normalen» Zeiten von Zehntausenden Bergsteigern aus aller Welt bestiegen.

Costa Rica: Drei Tonnen Kokain in Container mit Ziel Europa entdeckt

MOÍN: Sicherheitskräfte in zwei mittelamerikanischen Ländern haben insgesamt mehr als vier Tonnen Kokain sichergestellt. Im Hafen von Moín an Costa Ricas Karibikküste wurden 2903 Packungen von je etwa einem Kilo der Droge in einem Container mit Bananen entdeckt, wie der Minister für öffentliche Sicherheit, Michael Soto, am Montag mitteilte. Der Container war ihm zufolge für den belgischen Hafen Antwerpen bestimmt. Festnahmen gab es zunächst nicht, es werde ermittelt. Mit dem nächsten Drogenfund werde 2020 voraussichtlich zum Jahr mit den meisten beschlagnahmten Drogen in Costa Rica.

In El Salvador wurden nach Angaben der dortigen Generalstaatsanwaltschaft am Montag zwei Lastwagen an verschiedenen Orten angehalten und darin Kokain im Wert von mehr als 37 Millionen US-Dollar (gut 31 Millionen Euro) gefunden. Die Fahrer, beide aus Nicaragua, seien festgenommen worden. Justizminister Rogelio Rivas schrieb bei Twitter, es handle sich um mehr als 1500 Kilogramm Kokain. Die Funde wurden in der südlichen Stadt Zacatecoluca und an der Grenze zu Honduras, in El Amatillo, gemacht.

Slowakisches Gericht verurteilt Rechtsextremisten-Chef zu Gefängnis

BRATISLAVA: Ein slowakisches Gericht hat erstmals einen Parlamentsabgeordneten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok bei Bratislava verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten gegen den Chef der rechtsextremen Volkspartei Unsere Slowakei LSNS, Marian Kotleba. Das Gericht befand den 43-Jährigen der Unterstützung einer Ideologie schuldig, die die Bürgerrechte und die Demokratie gefährde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Kotleba Berufung eingelegt hat.

Kotleba soll unter anderem im März 2017 Spendenschecks mit der symbolischen Summe von 1488 Euro an bedürftige Familien verteilt haben. Die Zahlenkombination 1488 gehört zu den beliebten Codes, mit denen sich Neonazis in den USA und Europa deklarieren. 88 steht dabei für «Heil Hitler!», das h ist der achte Buchstabe im Alphabet. Die Zahl 14 verweist auf einen als «14 Worte» bekannt gewordenen rassistischen Slogan zum «Schutz der weißen Rasse».

Die slowakische Justiz wurde in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, dass sie nicht energisch genug gegen Rechtsextremismus vorgehe. Im April 2019 scheiterte ein von der Generalstaatsanwaltschaft eingeleitetes Verbotsverfahren gegen Kotlebas LSNS.