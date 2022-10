Von: Björn Jahner | 16.10.22

Die Bang Sue Grand Station wird in Krung Thep Aphiwat Central Terminal Station umbenannt. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der neue Hauptbahnhof der thailändischen Hauptstadt – Bang Sue Grand Station – wurde in Krung Thep Aphiwat Central Terminal Station umbenannt.

Alle Schilder an der Bang Sue Grand Station müssen nun vor der offiziellen Eröffnung in Krung Thep Aphiwat Central Station geändert werden. Dies gilt auch für Straßenschilder und Schilder an Bussen usw.

In Google Maps ist der neue Name des modernen Hauptstadtbahnhofs bereits eingetragen.

Der neue Bahnhof soll den bisherigen historischen Hauptbahnhof – Hua Lamphong – ersetzen. Voraussichtlich werden als erstes die Langstreckenzüge in den neuen Bahnhof umziehen.