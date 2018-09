Von: Björn Jahner | 14.09.18

THAILAND: René Pisters, General Manager des Thai Garden Resorts in Nord-Pattaya, freut sich bekannt zu geben, dass Leroy Coster als neuer Gästeservice-Manager eingestellt wurde und das Team des Hotels in Zukunft verstärken wird.

Der Holländer sammelte bereits mehrere Jahre Erfahrungen im thailändischen Gastgewerbe und war für die Centara-Gruppe in Krabi und für Amari-/ OZO-Hotels auf Koh Samui tätig. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Grundlagen im Food & Beverage Management. Im Thai Garden Resort ist er für das Tagesgeschäft zuständig und steht den Gästen als mehrsprachige Kontaktperson (Holländisch, Englisch und Deutsch) zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Leroy Coster dem Thai-Garden-Resort-Team beitritt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit seiner Unterstützung und seinem Einsatz für unsere Gäste den Standard und die Gästezufriedenheit des Thai Garden Resorts weiter halten und stetig verbessern werden“, erklärte Pisters. Auch Coster selbst, freut sich sehr, Teil der Thai-Garden-Familie zu sein: „Das Hotel hat eine lange Tradition in Pattaya und einen sehr guten Namen auf dem lokalen sowie internationalen Markt. Ich sehe der neuen Herausforderung in meiner Karriere sehr positiv entgegen.“ Infos: www.thaigarden.com.