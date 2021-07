Von: Björn Jahner | 11.07.21

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Bangkoker Chulalongkorn Memorial Hospital hat eine neue Gender Health Clinic (GHC) eröffnet und leistet damit Pionierarbeit.

Sie ist eine der ersten Kliniken des Landes, die sich ausschließlich auf die Bedürfnisse der Transgender-Community konzentriert. Auf der Eröffnungszeremonie erläuterte Dr. Thanapop Bampenpiankul, ein Spezialist der Klinik, dass für das medizinische Konzept der GHC eine offene Herangehensweise charakteristisch ist, da die Bedürfnisse von Transgendern unterschiedlich sind. Während einige nur ihre angenommene Geschlechterrolle in der Art und Weise ausleben möchten, wie sie sich kleiden, entscheiden sich andere für die Durchführung einer Hormontherapie oder sogar für eine operative Geschlechtsumwandlung.

Als Beispiel nannte Dr. Thanapop Transgender-Männer, die zwar biologisch als Frau geboren wurden, sich selbst aber als Mann identifizieren. Auch wenn sich laut dem Experten die meisten Transmänner ihre Eierstöcke operativ entfernen lassen, entscheiden sich lediglich drei bis vier Prozent für die Durchführung einer operativen Geschlechtsumwandlung, die eine fachkundige Beratung zur Vermeidung von potenziell lebensbedrohlichen Risiken voraussetzt.

In der GHC werden alle Arten von geschlechtsangleichenden Operationen angeboten, einschließlich chirurgischer Maßnahmen zum Formen der Brust und Anpassung der Genitalien sowie anderer Eingriffe, wie z. B. Wangen- und Kieferformung und die Verkleinerung des Adamsapfels. Dem Centre of Excellence in Transgender Health der Chula­longkorn-Universität dient die GHC darüber hinaus als Lernzentrum für Ärzte und Medizinstudenten.

Das King Chulalongkorn Memorial Hospital ist eines der größten Krankenhäuser Thailands. Es befindet sich in der 13 Rama IV Road.