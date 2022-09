Von: Björn Jahner | 11.09.22

PATTAYA/KOH SAMUI: Am Samstag (10. September 2022) veranstaltete Samui Cruise in Koh Samui eine Eröffnungsparty nach dem Testlauf für eine neue Fährverbindung zwischen Koh Samui im südlichen Golf von Thailand und Pattaya an der Ostküste des Golfs. Der Linienbetrieb soll noch in diesem Monat aufgenommen werden, genaue Abfahrtsdaten wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Die Überfahrt dauert etwa 12 Stunden in jede Richtung und soll um 17.00 Uhr von Pattaya und Samui aus starten und um 08.00 Uhr morgens den Zielhafen erreichen. Die Anzahl der Fahrten pro Woche ebenfalls wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Fährbetreiber sagte gegenüber dem Nachrichtenportal „The Thaiger“, dass er sich auf den Start des Linienbetriebs zwischen den beiden beliebten Touristenorten freut.

„SPcruise wird Ende September 2022 zur Aufnahme der Kreuzfahrt zwischen Pattaya und Koh Samui bereit sein. Alle Informationen werden rechtzeitig über www.SPcruise.com veröffentlicht“, so der Fährbetreiber (Anm. d. Red.: zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war die Webseite wegen Wartungsarbeiten nicht aufrufbar).

Dass der Betreiber die Verbindung als Kreuzfahrt bezeichnet, ist nicht ganz unbegründet. So bietet das Schiff verschiedene Sitzmöglichkeiten, die von einem Liegesitz wie im Flugzeug über ein Kapselbett bis hin zu einer privaten, hotelzimmerähnlich ausgestatteten Erste-Klasse-Kabine reichen. Die Preise für die verschiedenen Sitze, Betten und Zimmertypen liegen voraussichtlich um die 3.000 Baht für eine Nachtfahrt pro Richtung.

Die Fähre umfasst darüber hinaus ein Restaurant, einen Wellness- und Massageservice und eine Vielzahl von Nightlife- und Unterhaltungsmöglichkeiten. So ist die Fähre wie ein Kreuzfahrtschiff mit einer Bar, einer Karaoke-Bar und einer Disco ausgestattet, verfügt jedoch über zwei Pardecks zum Transport von Autos und Motorrädern.

Die Testfahrt startete am späten Freitagnachmittag am Chuksamed-Pier in Sattahip nahe Pattaya und erreichte am Samstagmorgen unter großem Jubel Koh Samuis Nathon-Pier. An Bord des Schiffes befanden sich eine Reihe von Fachleuten aus der Reisebranche, die zu einer Eröffnungsgala an Bord der Fähre eingeladen waren, bei der mit einer offenen Bar, erledsenen Speisen und Live-Musik der Start der neuen Route gefeiert wurde. Weitere Infos auf Facebook.

