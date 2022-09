Von: Björn Jahner | 06.09.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Verkehrspolizei wird die neuen hohen Bußgelder gegen Verkehrssünder drei Monate lang nicht vollstrecken, während eine öffentliche Aufklärungskampagne über das neue Verkehrsgesetz und die neuen Bußgeldsätze durchgeführt wird, teilte ein hoher Polizeibeamter am Montag der Presse mit.

Generalmajor Preecha Charoensahayanon, stellvertretender Direktor des Verkehrsmanagementzentrums der Königlich Thailändischen Polizei, sagte, obwohl das neue Verkehrsgesetz am Montag in Kraft getreten sei, habe er die Verkehrspolizei landesweit zur weiteren Anwendung der alten Bußgeldsätze für drei Monate angewiesen. In diesem Zeitraum werde die Verkehrspolizei die Verkehrssünder über die neuen, höheren Strafen aufklären, die dem Schutz der Autofahrer vor Verkehrsunfällen dienen sollen, erklärte Generalmajor Preecha.

Obwohl die Höchststrafe für Geschwindigkeitsübertretungen und Ampelverstöße bei 4.000 Baht liege, werde die Polizei während des dreimonatigen Zeitraums weiter eine Geldstrafe von 500 Baht verhängen, erläuterte Generalmajor Preecha.

„Dies wird den Autofahrern genügend Zeit geben, sich an das neue Verkehrsrecht zu gewöhnen“, betonte er. Nach der dreimonatigen Aufklärungsphase würden die Bußgelder für Verstöße gegen die Sicherheit von Fußgängern, wie z. B. die Missachtung des Zebrastreifens, Rotlichtverstöße, das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts oder das Nichttragen eines Sturzhelms bei Motorradfahrern, stufenweise angehoben, führte Generalmajor Preecha fort.

Die gestaffelten Bußgelder würden bei 500 Baht beginnen und beim zweiten Verstoß gegen dasselbe Vergehen auf 1.000 Baht steigen.

Die Polizei wird die Zahl der Verstöße für jede Art von Vergehen im Online-Polizei-Ticket-Management-System erfassen. Das System ermittelt die Bußgeldsätze bei landesweiten Verstößen.

Generalmajor Preecha fügte hinzu, dass Aufzeichnungen über Trunkenheit am Steuer vor dem 5. September 2022 nicht im neuen Bußgeldsystem berücksichtigt würden, die Polizei aber ab Montag mit der Zählung der Trunkenheitsfahrten beginnen werde.

Die neuen Bußgeldsätze für Verkehrsverstöße umfassen: