Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.24

Die neue M81 Autobahn zwischen Nonthaburi und Kanchanaburi öffnet während Songkran kostenfrei, um Reisen zu erleichtern und den Tourismus in der Region zu beleben. Screen: motorway-m81.com

NONTHABURI: Während des langen Songkran-Feiertags können Autofahrer die neue Autobahn, die Nonthaburi mit Kanchanaburi verbindet, kostenfrei nutzen. Dies gab der stellvertretende Verkehrsminister Surapong Piyachot bekannt. Die Autobahn soll den Reiseverkehr während dieser Zeit erleichtern.

Der stellvertretende Verkehrsminister Surapong Piyachot teilte am Donnerstag mit, dass Autofahrer während des ausgedehnten Songkran-Feiertags die neue Autobahn, die die Provinz Nonthaburi mit Kanchanaburi im Westen Thailands verbindet, kostenfrei nutzen dürfen. Die Bauarbeiten an der als Intercity Highway Nummer 81 oder M81 bezeichneten Autobahn seien zu 97,5 % abgeschlossen, und sie könne teilweise geöffnet werden, um den Straßenverkehr in diesem Zeitraum zu erleichtern.

Die Installation relevanter Systeme wie Verkehrssteuerung, Mauterhebung und Straßenmanagement sei zu 39 % fertiggestellt, sagte der stellvertretende Minister. Surapong erklärte, dass das Department of Highways die M81-Autobahn vom 11. bis 21. April öffnen wird, sodass Autofahrer sie jederzeit und kostenfrei über die Mautstellen West-Nakhon Pathom, Tha Maka, Tha Muang und Kanchanaburi betreten können.

Förderung von Tourismus und Reiseverkehr

„Dies wird den Bewohnern von Kanchanaburi und den benachbarten Provinzen ermöglichen, während des Songkran-Festivals einfacher und schneller zu reisen. Es ist auch eine Möglichkeit, den Tourismus in Kanchanaburi und der westlichen Region des Landes zu fördern“, fügte er hinzu.

Die 96 Kilometer lange Autobahn verbindet den Bezirk Bang Yai in der Satellitenprovinz Bangkok, Nonthaburi, mit dem Bezirk Tha Muang in Kanchanaburi im Westen Thailands. Das diesjährige Songkran-Festival, das als das größte Wasserschlacht der Welt gilt, bietet eine fünftägige Feiertagspause vom 12. bis 16. April.

Langfristige Pläne und Auswirkungen

Surapong teilte am Donnerstag mit, dass während der letzten Bauphasen der Autobahn das Department of Highways auch plant, die M81-Autobahn an den Wochenenden zu öffnen, um mehr zwischenprovinziellen Reiseverkehr zu fördern. Ab dem 26. April wird die Autobahn für Fahrzeuge von freitags 15:00 Uhr bis sonntags 21:00 Uhr geöffnet sein.

Die Autobahn Bang Yai-Kanchanaburi soll helfen, den Verkehr zwischen den Provinzen Nakhon Pathom und Kanchanaburi um etwa 28 % oder 7.500 Fahrzeuge pro Tag zu reduzieren, sagte Surapong. Er fügte hinzu, dass die Reisezeit zwischen Bangkok und der Grenzprovinz Kanchanaburi sich halbieren würde.