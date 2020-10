Written by: Redaktion DER FARANG | 02/10/2020

Phu Kradueng gehört zu den bekanntesten Nationalparks Thailands. Foto: The Nation

LOEI: Der Nationalpark Phu Kradueng in der Provinz Loei wurde am Donnerstag wiedereröffnet. Er war am 25. März sechs Monate für Besucher geschlossen worden.

Rund 900 Touristen besuchten am Donnerstag den Park, der sich immer noch nicht von den Bränden Ende Februar erholt hat. Obwohl Ranger und Feuerwehrleute rund um die Uhr im Einsatz waren, wurden durch das Feuer 3.400 Rai Wald zerstört. Der Park ist normalerweise vier Monate im Jahr, von Juni bis September, geschlossen. Wegen der Brände und der Beschränkungen durch Covid-19 war der Nationalpark länger für Besucher gesperrt worden.

Phu Kradueng gehört zu den bekanntesten Nationalparks Thailands und ist berühmt für seine Nebelmeere, die kühlen Temperaturen und die reiche Flora und Fauna. Der Park erstreckt sich über 217.576 Rai (34.800 Hektar). Seine abwechslungsreiche Landschaft zeichnet sich durch hoch aufragende Klippen, Wasserfälle, Felder und Wälder aus, die Besucher aus dem In- und Ausland anziehen.