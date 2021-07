Von: Björn Jahner | 03.07.21

PATTAYA: Der Gouverneur der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, hat per Notverordnung ein Alkoholverkaufsverbot zwischen 20.00 Uhr abends und 04.00 Uhr morgens erlassen.



Ebenfalls bis auf Weiteres verboten ist Alkoholkonsum in Gruppen. Eine nähere Erläuterung, wie viele Personen mit dem Wort „Gruppe“ gemeint sind, blieb bisher aus. Verstöße werden mit empfindlichen Strafen geahndet.

Mit den neuen Beschränkungen will die Provinzverwaltung gegen nächtliche Geselligkeiten unter Alkoholeinfluss an den Stränden der Ostküstenprovinz und gegen private Partys in Wohnungen und Häusern vorgehen.

Das Alkoholverkaufsverbot tritt am Samstag, 03. Juli 2021 in Kraft und gilt auch für Supermärkte und 24-Stunden-Minimärkte wie 7-Eleven, FamilyMart etc.



Nach Aussage des Gouverneurs sind ein Großteil der Covid-19-Neuinfektionen der letzten Wochen auf illegale Partys und Alkoholkonsum in Gruppen zurückzuführen, die ohnehin einen Verstoß gegen das Versammlungsverbot darstellen.