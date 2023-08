NachrichtenÃ¼berblick SPORT 03.08.2023 - 17.00 Uhr

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.23

BRISBANE: Deutsche Fußballerinnen erstmals in WM-Vorrunde raus

Die deutschen Fußballerinnen sind erstmals schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft gescheitert. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam am Donnerstag in Brisbane nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Südkorea hinaus. Weil Marokko im anderen Spiel der Gruppe 1:0 (1:0) gegen Kolumbien gewann, verpasste Deutschland als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland. Das vierte Turniertor von Kapitänin Alexandra Popp (42. Minute) vor 38.945 Zuschauern zum 1:1 war zu wenig für den zweimaligen Weltmeister.

Voss-Tecklenburg lässt Zukunft als Bundestrainerin offen

BRISBANE: Martina Voss-Tecklenburg hat unmittelbar nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM ihre Zukunft als Bundestrainerin offen gelassen. «Ich stehe dazu, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt weiterzukommen. Ich gebe mir aber die Möglichkeit, jetzt nicht irgendwie vorschnell etwas zu sagen. Ich brauche jetzt auch etwas Zeit, um das verarbeiten zu können. Ich stelle mich in erster Linie jetzt erst mal vor die Mannschaft», sagte die 55-Jährige im ZDF. DFB-Manager Joti Chatzialexiou äußerte sich nicht konkret: «Ich werde jetzt nach dem Spiel niemanden infrage stellen», sagte der Leiter Nationalmannschaften beim DFB.

Kanzler Scholz über WM-Aus: «Nächste Chance wird kommen»

BRISBANE: Die deutschen Fußballerinnen haben nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM Zuspruch von wichtigen Politikern des Landes erhalten. «Was für ein Spiel! Millionen in Deutschland haben mitgefiebert - am Ende hat es leider nicht gereicht. Die nächste Chance wird kommen. Danke für Euren Einsatz», schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag bei Twitter. Zuvor hatte auch schon Außenministerin Annalena Baerbock öffentlich Trost gespendet. «Was für ein Drama! Manchmal steckt einfach der Wurm drin. Kopf hoch, liebe DFB-Frauen», schrieb die Grünen-Politikerin ebenfalls bei Twitter.

Kolumbien und Marokko bei Frauen-WM im Achtelfinale

PERTH: Kolumbien und Marokko haben bei der Fußball-WM der Frauen in der deutschen Vorrundengruppe H das Achtelfinale erreicht. Die Marokkanerinnen setzten sich im abschließenden Gruppenspiel gegen Kolumbien mit 1:0 (1:0) durch. Im australischen Perth erzielte Anissa Lahmari (45. Minute +4) am Donnerstag den entscheidenden Treffer für die Nordafrikanerinnen. Gruppensieger Kolumbien trifft im Achtelfinale am kommenden Dienstag auf Jamaika, die zweitplatzierten Marokkanerinnen müssen am selben Tag gegen Frankreich ran. Deutschland schied nach einem 1:1 (0:1) gegen Südkorea als Gruppendritter aus.

Rad-WM: Brauße in der Einerverfolgung wieder im Finale

GLASGOW: Titelverteidigerin Franziska Brauße hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow wieder das Finale in der Einerverfolgung auf der Bahn erreicht. Die 24-Jährige fuhr in der Qualifikation über 3000 Meter in 3:20,101 Minuten die zweitschnellste Zeit und kämpft damit am Donnerstagabend gegen Chloe Dygert um Gold. Die Weltrekordhalterin aus den USA war allerdings 2,388 Sekunden schneller als Brauße und geht damit als Favoritin in den Endlauf. Die Erfurterin Lisa Klein belegte in 3:25,728 den sechsten Platz.