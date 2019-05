Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.19

Litauen wählt neues Staatsoberhaupt

VILNIUS (dpa) - Litauen wählt am Sonntag in einer Direktwahl ein neues Staatsoberhaupt.



Bei der Präsidentenwahl in dem baltischen EU- und Nato-Land bewerben sich neun Kandidaten um die Nachfolge von Amtsinhaberin Dalia Grybauskaite, die nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht erneut zur Wiederwahl antreten kann.

830. Hamburger Hafengeburtstag endet mit Auslaufparade

HAMBURG (dpa) - Hamburg feiert am Sonntag den letzten Tag seines 830. Hafengeburtstags.



Das größte Hafenfest der Welt endet um 16.00 Uhr traditionell mit der großen Auslaufparade. Seit Freitag konnten Besucher in der Hansestadt rund 300 Schiffe aller Art bestaunen - von alten Großseglern über Marineschiffe bis hin zum modernen Hightech-Katamaran.

Eintracht Frankfurt will Bundesliga-Platz vier behaupten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt will nach dem bitteren Aus in der Europa League einen Sieg im Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 folgen lassen.



Am Sonntag (18.00 Uhr) geht es für das Team von Trainer Adi Hütter auch darum, Platz vier in der Fußball-Bundesliga zu verteidigen.

Paderborn kann Bundesliga-Aufstieg schaffen

BERLIN (dpa) - Mit einem Sieg gegen den Hamburger SV könnte der SC Paderborn am Sonntag (15.30 Uhr) den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen.



Der ostwestfälische Zweitligist hat derzeit 54 Zähler und muss damit auf eine gleichzeitige Niederlage des 1. FC Union Berlin hoffen, der als Dritter 53 Punkte hat und den Abstiegskandidaten Magdeburg empfängt.

Mercedes winkt nächster Doppel-Erfolg in Barcelona

BARCELONA (dpa) - Mercedes kann beim Grand Prix von Spanien am Sonntag (15.10 Uhr) seinen Formel-1-Startrekord ausbauen.



Nach vier Doppel-Erfolgen in Serie beginnen WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas und Titelverteidiger Lewis Hamilton den fünften Saisonlauf in Barcelona erneut von den Plätzen eins und zwei. Als Dritter startet Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der in der Qualifikation trotz einer neuen Motoren-Ausbaustufe deutlich langsamer als die Silberpfeile war.

Nach Auftaktsieg: Zweites deutsches Spiel bei Eishockey-WM am Sonntag

KOSICE (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam bestreitet am Sonntag gegen Dänemark das zweite WM-Spiel.



Nach dem 3:1-Auftaktsieg am Samstag gegen Außenseiter Großbritannien sollte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm auch gegen die Dänen (16.15 Uhr/Sport1 und DAZN) gewinnen, wenn das WM-Ziel Viertelfinale erreicht werden soll.

2. Giro-Etappe: Debütant Ackermann mit Chancen auf den Tagessieg

BOLOGNA (dpa) - Am zweiten Tag des 102. Giro d'Italia darf der deutsche Meister Pascal Ackermann auf einen Etappensieg hoffen.



Auf dem Teilstück über 205 Kilometer von Bologna nach Fucecchio ist am Sonntag nur jeweils ein Anstieg der dritten und vierten Kategorie zu meistern, so dass die Sprinter auf eine Massenankunft hoffen können.