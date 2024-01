Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

DÜSSELDORF: Die Wassersportmesse Boot hat am Samstag in Düsseldorf begonnen.

Gut 1500 Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Jachten, Boote, Kanus, Bretter und Tauchzubehör. In Wasserbecken können Besucher Probetauchen, Kanufahren und Stand-up-Paddeln. Der Veranstalter erwartet an den neun Messetagen ähnlich viele Gäste wie im Vorjahr. Damals waren es 237.000, von denen 200.000 Privatleute waren und die übrigen Fachbesucher. Unter den 1100 Booten, die in den Messehallen ausgestellt sind, haben einige einen Elektromotor. Der Trend zur E-Mobilität auf dem Wasser ist eines der Messethemen in diesem Jahr.

Bauern-Protest mit Traktoren vor SPD-Zentrale in Berlin

BERLIN: Lautstark und mit mehreren Dutzend Traktoren haben Bauern in Berlin vor der SPD-Zentrale für eine nachhaltigere Landwirtschaft demonstriert. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Samstag vor dem Willy-Brandt-Haus und sangen «Wir haben es satt» und «Jeder kann etwas tun». Lautes Hupen, Trommeln und Dudelsackmusik begleitete den Protest unter dem Motto «Gutes Essen braucht Zukunft - für eine gentechnikfreie, bäuerliche und umweltverträgliche Landwirtschaft!».

Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis «Wir haben es satt!». Dessen Protestzug findet seit vielen Jahren stets während der Agrarmesse Grüne Woche statt. Etwa 40 bis 50 Traktoren waren seit dem Morgen aus der Region angereist. Auf Transparenten war unter anderem zu lesen «Bäuerinnenland gehört in Bäuerinnenhand», «Essen ist politisch!» oder «Bauern vor Konzerninteressen».

Ähnlich wie der Bauernverband, der die Proteste der vergangenen Wochen initiiert hatte, stört sich auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft als Teil des «Wir haben es satt»-Bündnisses an den geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Darüber hinaus hat das Bündnis aber deutlich andere Ziele als der Bauernverband, vor allem die ökologische, umweltgerechte Ausrichtung der Landwirtschaft.