Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Nachdem sie in den vergangenen beiden Handelstagen noch stark zulegen konnten und die höchsten Niveaus seit etwa einem Jahr erreicht haben, ging es am Morgen nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 57,64 US-Dollar und damit 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 54,90 Dollar.

Seit Beginn der Handelswoche sind der Preis für US-Öl und der für Brent-Öl um jeweils mehr als fünf Prozent gestiegen. Eine allgemein starke Kauflaune an den internationalen Finanzmärkten konnte die Ölpreise mit nach oben ziehen.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Dienstagabend war am Markt bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise auf dem Weltmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen könnten.

Mexiko lässt russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu

MEXIKO-STADT: Mexikos Behörden haben dem russischen Coronavirus-Impfstoff Sputnik V eine Notfallzulassung erteilt. Das verkündete der Pandemie-Experte des Gesundheitsministeriums, Hugo López-Gatell, in seiner allabendlichen Corona-Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit). Kurz zuvor hatte das medizinische Fachblatt «The Lancet» neue Daten russischer Forscher veröffentlicht, nach denen das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent hat. Zuvor hatte es Kritik an fehlenden belastbaren Studien zu Sputnik V gegeben. In Lateinamerika wird das Präparat bereits in Argentinien eingesetzt.

Mexiko hatte an Heiligabend als erstes Land Lateinamerikas seine Impfkampagne begonnen. Bislang wird ausschließlich das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer gespritzt, das Präparat des Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford wurde aber inzwischen auch zugelassen. Nachdem Pfizer die Liefermengen reduzierte, sind allerdings erst rund 678.000 Impfdosen in dem nordamerikanischen Land verabreicht worden. Viele der Geimpften bekommen die zweite Spritze nicht im empfohlenen Zeitraum.

Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador besprach vergangene Woche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin eine Sputnik-V-Bestellung Mexikos - 24 Millionen Dosen sollen nach Regierungsangaben im Laufe der kommenden zwei Monate geliefert werden. Einen Tag zuvor, am 24. Januar, war bei López Obrador Covid-19 diagnostiziert worden - er ist seitdem in seiner Wohnung im Präsidentenpalast in Mexiko-Stadt isoliert.

Mexiko - mit knapp 130 Millionen Einwohnern auf Platz zehn der bevölkerungsreichsten Länder - hat bislang 159.533 Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie offiziell registriert. Das sind hinter den USA und Brasilien die drittmeisten weltweit. Weil in Mexiko äußerst wenig auf das Virus getestet wird und die sogenannte Übersterblichkeit sehr hoch ist, dürfte die wahre Zahl allerdings noch weit höher liegen.

Verfahren gegen Berlin zu EZB-Urteil? Jourova dringt auf Entscheidung

BRÜSSEL: Im Streit zwischen Berlin und Brüssel um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen. EU-Kommissionsvize Vera Jourova sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Es wird nicht Monate oder Jahre dauern, das verspreche ich.» Die Kommission sei in Kontakt mit der Bundesregierung, werde die Antworten analysieren und in angemessener Zeit reagieren.

Dann könnte die Behörde ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten, an dessen Ende eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof stehen könnte. Die tschechische EU-Kommissarin betonte: «Für meinen Geschmack dauert das zu lange.» Jourova fügte hinzu: «Ich bin ziemlich leidenschaftlich, bald eine Reaktion zu haben, weil ich denke, dass wir handeln müssen.»

Das Bundesverfassungsgericht hatte den billionenschweren Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB im Mai als teilweise verfassungswidrig eingestuft - und damit zum ersten Mal einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs widersprochen. Die EU-Kommission erinnerte postwendend an den Vorrang europäischen Rechts. Behördenchefin Ursula von der Leyen machte klar, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu prüfen. Die EU-Kommission ist in der Staatengemeinschaft für die Überwachung von EU-Recht zuständig.

Jourova betonte nun, das EZB-Urteil berühre die Grundprinzipien der EU - «dass der Europäische Gerichtshof in Luxemburg das letzte Wort hat; dass es ein klares Primat des EU-Rechts gibt, sobald es angenommen ist; dass die Währungspolitik eine exklusive Kompetenz der Union ist». Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könne sehr schlechte Folgen für Gesamt-Europa haben.

Commerzbank-Aufsichtsrat berät Sparpläne des Vorstands

FRANKFURT/MAIN: Mit einem drastischen Sparkurs will der neue Konzernchef Manfred Knof die Commerzbank wieder nach vorne bringen. An diesem Mittwoch (13.00 Uhr) berät der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns über die bereits öffentlich gemachten Eckpunkte der künftigen Strategie. Im Anschluss an die Sondersitzung des Kontrollgremiums will der Vorstand den Kurs festzurren.

Das Management plant, bis 2024 von den zuletzt gut 39.600 Vollzeitstellen (Stand Ende September) weltweit rund 10.000 zu streichen. Das Filialnetz in Deutschland mit derzeit 790 Standorten soll auf 450 fast halbiert werden. Gemeinsam mit der Online-Tochter Comdirect, die gerade in den Konzern integriert wird, will die Commerzbank verstärkt auf digitale Angebote setzen.

Mit dem harten Sparkurs, der sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hatte, will der Vorstand die Kosten deutlich drücken. Bis 2024 sollen sie im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,4 Milliarden Euro sinken. Kosten wird der Konzernumbau 1,8 Milliarden Euro. Die Hälfte dieser Restrukturierungskosten sind bereits verbucht.

Bei der Bilanzvorlage am 11. Februar will sich der erst seit Jahresbeginn als Commerzbank-Chef amtierende Knof detailliert zur Strategie für die Jahre 2021 bis 2024 äußern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr erwarten Analysten tiefrote Zahlen bei dem Institut, dessen größter Anteilseigner seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 der deutsche Staat ist. Die Gewinnzone dürfte die Bank nach ihrer Einschätzung erst 2022 wieder erreichen.

Siemens vollzieht den Chefwechsel

MÜNCHEN: Siemens verabschiedet sich von Joe Kaeser. Auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) übergibt der Manager an seinen Nachfolger Roland Busch. Zudem legt das Unternehmen Zahlen für das abgelaufene erste Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember vor. Ersten vorläufigen Informationen zufolge fielen sie gut aus.

Da auch die Aktie jüngst Rekordhöhen erklommen hat, kann sich Kaeser auf eine angenehme letzte Hauptversammlung einstellen. Allerdings dürfte es den Manager, der dem öffentlichen Auftritt durchaus zugetan ist, schmerzen, sich nicht vor großem Publikum in der Olympiahalle, sondern nur in einer virtuellen Veranstaltung zu verabschieden.

Kaeser übergibt Busch ein umstrukturiertes Haus. Unter seiner Ägide verabschiedete sich Siemens endgültig von seiner breiten Aufstellung als Konglomerat. 2018 kam Siemens Healthineers an die Börse, 2020 folgte Siemens Energy. Letzteres begleitet Kaeser noch als Aufsichtsratschef - ganz verlässt er den Siemens-Kosmos also nicht.