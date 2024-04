Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.24 | Überblick

Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen auf erhöhtem Niveau gehalten. Im frühen Handel kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 89,43 Dollar und damit etwa so viel wie am Tag zuvor. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai stieg geringfügig auf 85,27 Dollar.

Nach wie vor bewegen sich die Preise knapp unterhalb ihrer höchsten Stände seit Oktober. Die zahlreichen geopolitischen Krisen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, haben die Risikoaufschläge steigen lassen. Zudem halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot knapp.