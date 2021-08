Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Ölpreise legen etwas zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nur vergleichsweise wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,44 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 69,19 Dollar.

Seit dem Vorabend hielten sich die Ölpreise in einer engen Handelsspanne. An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA. Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli auf dem Programm. Es wird mit einer Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt gerechnet. Die Daten werden am Markt stark beachtet, weil die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ausrichtet.

Auf Wochensicht sind die Ölpreise aber deutlich gefallen. Erst am Donnerstag konnten die Verluste gestoppt werden, wobei der Preis für US-Öl seit Montag um mehr als fünf Prozent gefallen ist. Ursache für den starken Preisrückgang in der ersten Wochenhälfte war die Sorge vor einer Einschränkung der Mobilität zur Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus. Dies könnte die aktuelle Konjunkturerholung gefährden, unter anderem in China, einem der wichtigsten Ölimporteure der Welt.

Eurokurs sinkt leicht vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1826 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1850 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf Daten zur Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt und hielten sich mit Käufen zurück. Am Nachmittag wird die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlichen. Die Daten werden am Markt stark beachtet, weil die US-Notenbank ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung am Arbeitsmarkt ausrichtet. Nach Einschätzung der US-Notenbank ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bisher noch nicht ausreichend.

Zu den Verlierern am Markt zählte auch der australische Dollar, der am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Der Notenbankchef des Landes, Philip Lowe, hatte am Morgen zwar zu Beginn einer Parlamentsanhörung bekräftigt, dass die Zentralbank trotz steigender Corona-Zahlen an einer geplanten Rückführung von Anleihekäufen festhalten werde. Lowe macht aber auch deutlich, dass die Notenbank bereit sei, zu handeln, falls sich die Konjunkturerwartungen im Lauf des Jahres eintrüben sollten.

Beyond Meat erwartet Umsatzdämpfer wegen neuer Corona-Ungewissheit

EL SEGUNDO: Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat rechnet angesichts der neuen Corona-Welle nach starkem Wachstum im zweiten Quartal wieder mit schwierigeren Geschäften. In den drei Monaten bis Anfang Juli steigerte die für ihre veganen Burger bekannte Firma den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 149,4 Millionen Dollar (126,3 Mio Euro), wie sie am Donnerstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen El Segundo mitteilte.

Allerdings musste das Unternehmen einen überraschend hohen Verlust von 19,7 Millionen Dollar verkraften. Anlegern missfiel zudem der Geschäftsausblick für das laufende Vierteljahr. Aufgrund neuer Ungewissheit wegen steigender Corona-Infektionszahlen rechnet Beyond Meat mit schwächerer Nachfrage. Die Umsatzprognose blieb mit 120 Millionen bis 140 Millionen Dollar deutlich unter den Markterwartungen. Die Aktie geriet nachbörslich mit rund fünf Prozent ins Minus.