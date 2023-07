Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist das erste internationale Ziel von Malaysias jüngster Low-Cost-Airline MYAirline. Am 28. Juni 2023 startete ein neuer täglicher Direktflug von Kuala Lumpur zum Suvarnabhumi Airport und am 1. Juli 2023 ein zweiter täglicher Flug zum Don Mueang International Airport.

Ab dem 17. August 2023 wird ein zweiter täglicher Flug zu beiden Flughäfen hinzukommen, so dass MYAirline insgesamt vier tägliche Flüge zwischen Kuala Lumpur und Bangkok anbieten wird.

Die im Januar 2021 gegründete Fluggesellschaft ist nach eigenen Angaben die erste malaysische Fluggesellschaft, die beide Flughäfen in Bangkok anfliegt, und plant, in Zukunft auch andere Ziele in Thailand wie Phuket, Krabi und Chiang Mai anzusteuern.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Sirintara Surakanitaya, Direktorin des TAT-Büros in Kuala Lumpur, sagte: „MYAirline bietet Touristen mehr Möglichkeiten und Flexibilität bei Reisen zwischen Thailand und Malaysia, geht auf die spezifischen Bedürfnisse der Reisenden ein und ermöglicht ihnen eine effizientere Planung ihrer Reiseroute.“

Die 180 Passagiere, darunter Medienvertreter und Blogger, die am 28. Juni 2023 an Bord des MYAirline-Eröffnungsfluges nach Suvarnabhumi Airport – Flug Z9.550 – waren, wurden bei ihrer Ankunft von der TAT und dem Flughafenpersonal begrüßt.