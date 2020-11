PATTAYA: Wegen des Mordes an dem neuseeländischen Bodybuilder Stephen M. im April 2006 hat die Polizei am Montag in der Provinz Phetchabun den 40-jährigen Yiamwut J. festgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen der Polizei in Pattaya überstellt.

Gegen J. lag ein Haftbefehl vor, den das Gericht von Pattaya am 22. April 2006 wegen Mordes und illegalen Besitzes sowie wegen Tragens einer Waffe erlassen hatte. J. wird beschuldigt, mit einer Frau und einem Mann den neuseeländischen Geschäftsmann und Bodybuilder umgebracht zu haben. M. wurde am 20. April 2006 erschossen, als er mit seinem Motorrad in der Nähe einer Golf Driving Range auf der Straße Pattaya Sai 3 fuhr.

M. stellte illegale Steroide zum Verkauf und für den Export her. Die thailändische Frau lebte mit M. zusammen und half, die Pakete an ausländische Kunden zu schicken und das Geld aus den illegalen Verkäufen einzusammeln. Sie gestand den Mord. Sie behauptete, M. habe sie häufig angegriffen und gedroht und hatte die Wertsachen, die er ihr gegeben hatte, zurückhaben wollen. Die Frau war unzufrieden und beschloss, ihn zu töten. Dabei halfen die beiden thailändischen Männer. Der am Montag verhaftete Thai soll die tödlichen Schüsse abgegeben und als Lohn eine goldene Halskette erhalten haben. Er bestreitet die Tat.