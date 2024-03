Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.24

PATTAYA: Ein bemerkenswerter Vorfall erregte kürzlich die Aufmerksamkeit der Küstenwache von Pattaya. Ein 53-jähriger Mann unternahm den mutigen Versuch, auf einem selbstgebauten Floß aus Plastikflaschen nach Koh Larn zu paddeln. Die Rettungskräfte wurden schnell aktiviert, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz wurde in der Nähe von Pattaya durchgeführt. Oberstleutnant Suphakit Wongsamart von der Küstenwache Pattaya gab bekannt, dass sein Team ausgesandt wurde, um einem 53-jährigen Mann namens Somkiat, einem Einwohner des Bezirks Renu Nakhon in der Provinz Nakhon Phanom, zur Hilfe zu kommen. Speedbootfahrer hatten ihn entdeckt, wie er erschöpft auf seinem Floß aus Plastikflaschen saß, das in einer tiefen Wasserstraße etwa 1,8 Seemeilen (ca. 2,4 km) von der Laem Bali Hai Pier in Pattaya entfernt trieb.

Ein unerwartetes Abenteuer auf See

Bei der Ankunft der Rettungskräfte fanden sie Somkiat auf seinem Floß, das etwa 80 cm breit und 3 Meter lang war, umgeben von persönlichen Gegenständen, Kleidung und Lebensmitteln. Der Mann war erschöpft und unfähig, selbstständig zurückzupaddeln, weshalb die Rettungsmannschaft ihn an Bord nahm und sein Floß an Land zog.

In einem ersten Bericht erklärte Somkiat, dass er das Floß aus Plastikflaschen, die er gesammelt hatte, selbst gebaut habe. Sein Ziel war es, die Insel Koh Larn zu erreichen. Er war am frühen Morgen aufgebrochen, aber starke Winde hatten sein Vorhaben durchkreuzt, und er konnte nicht gegen sie ankämpfen.

Ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz zog in der Nähe von Pattaya die Aufmerksamkeit auf sich. Doch trotz des erfolgreichen Einsatzes bleibt ein Hauch von Mysterium: Somkiat, der kühne Mann hinter dem gewagten Versuch, auf einem Plastikflaschenfloß nach Koh Larn zu paddeln, konnte nach dem Vorfall von den Reportern trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden. Lokale Bewohner erzählen, er gehöre zu einer Gruppe von Obdachlosen, die in der Nähe einer verlassenen Baustelle nahe der Laem Bali Hai Pier lebt. Zeugen berichten von seinen Vorbereitungen für die abenteuerliche Fahrt, aber niemand hatte wirklich erwartet, dass er sein Vorhaben in die Tat umsetzen würde.

Innovative Lösungen und Umweltbewusstsein

Das Unterfangen von Somkiat wirft ein Licht auf die Kreativität und den Erfindungsreichtum von Menschen in Notlagen. Es zeigt auch die Bedeutung der Wiederverwertung und des Umweltschutzes auf, indem Materialien, die sonst als Müll betrachtet werden, für praktische und lebensrettende Zwecke genutzt werden.