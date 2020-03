Von: Björn Jahner | 15.03.20

BANGKOK: Die Singapore-Thai Chamber of Commerce lädt in Zusammenarbeit mit allen weiteren in Thailand agierenden Handelskammern am Mittwoch, 18. März von 18.30 bis 21 Uhr zur nächsten Veranstaltung der Networking-Reihe „Multi Chambers Networking Night“ ins Volti Restaurant & Bar (1. Etage) des Shangri-La Hotel Bangkok ein.

Die Veranstaltung ist die perfekte Gelegenheit, um sein berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Teilnahmepreis: 400 Baht (Kammermitglieder), 700 Baht (Nicht-Mitglieder). Im Preis inklusive sind Bier, Wein und alkoholfreie Getränke sowie lokales und internationales Speiseangebot.