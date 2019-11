Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

PATTAYA: Bewohner eines Village an der Soi Nernplapwan in Nongprue klagen, dass der Müll nicht ausreichend abgefahren wird und Reste des Abfalls und ausgetretene Flüssigkeit von Fahrzeugen auf den Straßen der Siedlung verteilt wird.

Die in einer langen Reihe aufgestellten Müllbehälter quellen über, der Müllberg stinkt. Wenn es regnet, so Hausbesitzer, tritt eine schädliche Flüssigkeit aus. Sie befürchten, sie könnten sich infizieren und krank werden. Die Müllabfuhr von Nongprue würde normalerweise die Hälfte des Abfalls nicht abfahren. In dem Village befinden sich 1.280 Häuser mit rund 4.000 Bewohnern, berichtet „We Love Pattaya“. Einige Besitzer hätten bereits ihre in der Nähe der Müllbehälter befindlichen Häuser verkauft, weiter planten das im kommenden Jahr.