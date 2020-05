Motorradtaxifahrerin ersticht Wachmann

Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.20

Ein Sicherheitsbeamter wurde angeblich von einer Motorrad-Taxifahrerin nach einem Streit in einem Parkhaus erstochen. Foto: The Nation

SAMUT PRAKAN: Eine Motorradtaxifahrerin hat bei einem heftigen Streit einen Wachmann getötet.

Der Vorfall trug sich am Dienstagmorgen an einem Parkhaus an der Soi Mitraphab in der Nähe der Bangna-Trad Road zu. Beim Eintreffen der Polizei fanden die Beamten den 37-jährigen Wachmann mit einer Stichwunde in der linken Brust in einer Blutlache liegend vor. Die 66 Jahre alte Motorradfahrerin übergab das Messer den Ermittlern.

Die Frau berichtete, ihr Ehemann habe sie früh am Tag angerufen, weil er auf seinem Motorrad vor dem Parkhaus in einen Unfall mit einem Auto verwickelt worden war. Die Ehefrau wurde gebeten, den Fahrzeugschein des Motorrads mitzubringen, um die Angelegenheit mit der Versicherungsgesellschaft zu klären.

Als die Frau am Parkhaus ankam, wies sie ein Wachmann zurecht. Sie könne dort nicht parken, weil sie den Eingang zum Gebäude blockiere. Es folgte ein heftiger Streit, und der Wachmann soll versucht haben, die Frau mit einem Stück Holz zu schlagen. Sie sagte weiter aus, sie habe sich mit dem Messer verteidigt und zugestochen, ohne ihr Opfer anzusehen, während ihr Ehemann den Streit schlichten wollte. Die Polizei klagte die Frau wegen Körperverletzung und Totschlags an.