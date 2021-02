Motorradtaxifahrer schlägt Chilenen blutig

PATTAYA: Die Polizei hat am Donnerstag gegen 10 Uhr einen Motorradtaxifahrer in seinem Haus an der Soi Bonkai verhaftet, der nachts auf der Walking Street einen chilenischen Staatsbürger angegriffen und blutig geschlagen hatte.

Der 24-jährige Ausländer erlitt eine gebrochene Nase, sein weißes Hemd war blutgetränkt. Der Chilene berichtete der Polizei, er habe am Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Walking Street einen Thai, der ein Motorradtaxifahrer zu sein schien, gebeten, ihn zur Soi Buakhao zu fahren. Überwachungskameras zeigen, wie ein Mann mit einer reflektierenden Jacke den Ausländer mehrfach ins Gesicht schlägt und tritt, während er aus einer Flasche trank. „Ich sagte, ich wolle zur Soi Buakhao und er hat einfach zugeschlagen“, betonte der Chilene auf der Polizeistation.

Laut dem Angreifer war der Chilene betrunken und hat ihn zur Fahrt zur Soi Buakhao gedrängt. Es habe ein Problem mit der sprachlichen Verständigung gegeben. Der Thai bat den Ausländer, einen anderen Motorradtaxifahrer zu finden, weil er nervte. Seine Wut hat ihn dazu gebracht, den Chilenen anzugreifen, berichtete der Taxifahrer auf der Polizeiwache.