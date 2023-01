PATTAYA: Das thailändische Nachrichtenportal „Thai Rath“ berichtete über ein gewalttätiges Handgemenge, das am Mittwoch (25. Januar 2023) in der Nähe eines Wohnblocks in Süd-Pattaya zwischen Bolt-Fahrern und regulären Motorradtaxifahrern ausbrach.

Die Auseinandersetzung, bei der ein Reifenheber und ein Baseballschläger zum Einsatz kamen, wurde von der Überwachungskamera eines Lebensmittelgeschäftes aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden später in der Facbook-Gruppe „Pattaya Talk“ geteilt.

Einer der regulären Motorradtaxifahrern sagte gegenüber Reportern, dass die Aufnahmen der Überwachungskamera nur einen Teil des Kampfes zeigen würden, nämlich, als seine Gruppe die Oberhand gewann. Es beteuerte, dass die Bolt-Fahrer den Kampf begonnen hätten.

In dem Handgemenge wurden drei der regulären Motorradtaxifahrer verletzt – Khun Anan, 37, (Motorradtaxiweste Nr. 3) erlitt eine Kopf- und Beinwunde, Khun Noppadon, 37, (Motorradtaxiweste Nr. 25), wurde am Hinterkopf getroffen und Khun Monthon, 37, (Motorradtaxiweste Nr. 15) wurde am linken Arm verletzt.

Ein Reifenheber und und ein Baseballschläger wurden am Tatort zurückgelassen.

Reporter von „Thai Rath“ begaben sich auf den Weg nach Pattaya und stellten ihre Nachforschungen zu dem Konflikt an.

Khun Anan sagte, dass er etwas abseits des Platzes auf einen Kunden wartete, als sich drei Bolt-Fahrer auf drei Motorrädern nährten.

Er forderte sie auf, sich an die üblichen Regeln zu halten und etwas abseits des Platzes auf Kunden zu warten, um Ärger zu vermeiden.

Aber sie waren streitlustig und verlangten, dass sie ebenfalls auf dem Platz warten können. „Sie ließen sich nicht zur Vernunft bringen“, erklärte Khun Anan. Als er sah, dass einer der Kontrahenten eine Metallwaffe aus seiner Jacke zog, wusste er, dass es Ärger geben würde, und rief seinen Kumpels zur Hilfe. Dann brach die Hölle los.

„Sie haben angefangen“, behauptete er. „Ich möchte, dass die Öffentlichkeit versteht, dass wir uns an die Regeln halten und die nicht.“

Er erläuterte, dass er und seine Kollegen den Bolt-Fahrern in der Vergangenheit Respekt entgegengebracht hätten und es nie ein Problem gab. Sie alle versuchten, den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen.

Sie wollten nur, dass die Bolt-Fahrer ein wenig abseits ihres Platzes auf Kunden warten, betonte er.

Laut seiner Aussage würde das online gestellte CCTV-Video nur einen Teil des Problems zeigen. Er will deshalb das vollständige Video besorgen und es zusammen mit den sichergestellten Waffen der Polizei als Beweismittel übergeben.