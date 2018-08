Panya Y, wurde in Kambodscha verhaftet. Foto: The Nation

PATTAYA: Der in Kambodscha verhaftete Panya Y, der im Vormonat am hellichten Tag auf dem Parkplatz am Khao Chi Chan (Buddha-Berg) in Na Jomtien eine ehemalige Teenie-Schönheitskönigin und ihren Freund erschossen haben soll, wird vermutlich am Freitag ausgeliefert.

Nach Angaben des stellvertretenden nationalen Polizeichefs General Chalermkiat Srivorakan fuhren am Mittwoch thailändische Polizeibeamte in das Nachbarland. Die kambodschanische Polizei ließ ihre thailändischen Kollegen an den ersten Vernehmungen teilnehmen. Mit Panya Y. sind alle, die an der Ermordung von Paweena N. (20) und ihrem Freund Anantachai J. (21) beteiligt waren, verhaftet. Der 39-jährige Panya wurde in Kambodscha festgenommen, als er angeblich nach Vietnam fliehen wollte.

Die Familien der Opfer sind angesichts der Gefangennahme Panyas erleichtert und fordern von den Behörden Gerechtigkeit. Paweenas Mutter Wanpen sagte laut der „Nation“, sie würde Panya nicht vergeben. „Unsere Familie ist durch sein Handeln traumatisiert, jenseits der Vergebung", sagte sie. Sie fordert die Todessstrafe. Die Mutter von Anantachai, Jomsri, lobte die Polizei für ihre schnelle Aktion und sagte, sie wolle keine Rache, aber die Täter sollten genauso hart bestraft werden wie sie es ihrem Sohn angetan haben. Auch sie fordert die Todesstrafe.

Die fünf anderen Verhafteten sind der mutmaßliche Schütze Narong W. (22), Krissana S. (22), der für Panya ein Haus gemietet hatte, Jeerasak U. (34), der Panya mit Informationen über Paweena versorgte, der Aufklärer Sayan S. (43) und Kiattisak S. (35), der den Pick-up fuhr. Paweena und Anantachai waren am Geburtstag der Frau zu Khao Chi Chan gefahren. Die Polizei glaubt, dass die Morde durch Panyas Eifersucht ausgelöst wurden.