Mit vielen Stars: New Yorker Modewoche gestartet

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23

NEW YORK: Mit Stars wie Jennifer Lopez und Gigi Hadid ist die New Yorker Modewoche gestartet.

Bis Mittwoch wollen zahlreiche Designer an verschiedenen Orten der Stadt ihre Entwürfe zeigen. Darunter sind etablierte Marken und Modemacher wie Prabal Gurung und Helmut Lang, aber auch neue Labels. Bereits vor dem offiziellen Start der Schauen am Freitag zeigten sich viele Stars bei zahlreichen Vorab-Events. Den renommierten Couture Council Award der New Yorker Modehochschule FIT erhielt in diesem Jahr vorab die Designerin Gabriela Hearst.