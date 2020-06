Missbrauch von Kindern mit traurigem Rekord

Parallel zur Armut stieg in Thailand in den letzten Monaten die Zahl der Fälle von Kindesmissbrauch. Foto: obeyleesin/Adobe

BANGKOK: Online-Fälle von Kindesmissbrauch in Thailand werden dieses Jahr ein Rekordhoch erreichen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Task Force Internet Crimes Against Children (TICAC) hat in den letzten zwei Monaten mehr als 100 Kinder gerettet - fast doppelt so viele wie die 53 Opfer, denen im Jahr 2018 geholfen wurde. Das war die höchste jährliche Zahl seit Gründung der Task Force im Jahr 2016. „Kinder gehen nicht zur Schule und Kriminelle nutzen dies aus", sagte Thakoon Nimsomboon, Leiter der TICAC, gegenüber der Thomson Reuters Foundation.

Die weltweite Verbreitung des billigen Hochgeschwindigkeits-Internets und der Anstieg des Mobiltelefonbesitzes hat in den letzten Jahren die Cybersex-Kriminalität angeheizt, wobei vor allem Kinder aus Thailand und den Philippinen über Livestreams für zahlende Kunden weltweit ausgebeutet werden. Beamte und Aktivisten haben miterlebt, wie sich der Missbrauch von Kindern im Cybersex unter der Coronavirus-Pandemie verschlimmert hat, da Familien um ihren Lebensunterhalt kämpfen mussten, während die Kinder zu Hause und online waren. Das hat den Ruf nach einer besseren Aufklärung der Kinder über Internetsicherheit verstärkt.

Seit Mitte April hat die Task Force der Polizei mehr als 150.000 Seiten Beweismittel mit Material über sexuellen Kindesmissbrauch sichergestellt und 53 Fälle eröffnet. Im Jahr 2019 hatte sie 72 Fälle mit 46 Opfern. Thailand hat seine Bemühungen zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern in den letzten Jahren intensiviert. 2016 startete die Polizei die TICAC, die Hand in Hand mit lokalen Nichtregierungsorganisationen arbeitet, um Täter und ihre Opfer ausfindig zu machen. Ihr gehören 180 Beamte an.

Das TICAC hat seit 2016 mehr als 280 Fälle von sexueller Ausbeutung von Kindern im Internet untersucht, von denen 81 im Zusammenhang mit Menschenhandel stehen. Bei den übrigen Fällen geht es um sexuellen Missbrauch und Pornographie.