Minister: Massentourismus nicht vor März nächsten Jahres

Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

BANGKOK: Thailand wird sich nicht vor dem kommenden Jahr für den Massentourismus öffnen. In einem Interview mit dem TV-Sender PPTV nannte Tourismusminister Pipat Ratchakitprakan den März als frühesten Termin.

PPTV 36 berichtete, Hoteliers und weitere Unternehmen des Tourismussektor hätten die Regierung aufgefordert, die 14-tägige Quarantäne für ausländische Urlauber aufzuheben und eine so genannte Reise-Blase mit Provinzen in China zu schaffen, in denen es seit 150 Tagen keine Covid-19-Infektionen mehr gab. Es wurden weitere Länder wie Singapur, Vietnam, Südkorea und Taiwan genannt. Doch Pipat sagte, das Land werde sich weiterhin nur für Geschäftsleute, technische Experten und Personen aus dem medizinischen Bereich öffnen. Auch müssten die Bedürfnisse und Meinungen der Einheimischen in Thailand berücksichtigt werden.

Laut PPTV bleibt das spezielle Touristenvisum (STV) für ausländische Touristen die einzige Möglichkeit, Thailand zu besuchen.