Mindestens zehn Tote durch Taifun auf den Philippinen

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen sind in Folge des Taifuns «Phanfone» zu Weihnachten mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Das teilten die Behörden am Donnerstag mit.Das Unwetter hatte vor allem die östlich und zentral gelegenen Provinzen des Inselstaats getroffen. Die Todesopfer wurden ohne nähere Angaben aus den Provinzen Iloilo, Leyte und Capiz gemeldet. Zudem galten in Iloilo weitere sechs Menschen als vermisst. Wegen des Taifuns hatten Tausende Menschen auf den Philippinen Weihnachten in Notunterkünften verbracht.