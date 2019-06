Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

THAILAND: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) erwartet von der neuen Regierung einen dreistelligen Milliardenbetrag für den Neubau von zwei Flughäfen und die Erweiterung mehrerer Airports.

Neue Flughäfen sind für Phuket und Chiang Mai geplant. Die Kosten wurden mit 75 bzw. 15 Milliarden Baht errechnet, berichtet die „Bangkok Post“. Beide Airports sollen in 2025 eröffnet werden und im Jahr bis zu zehn Millionen Passagiere bewältigen. Die internationalen Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi in Bangkok sollen mit 32 bzw. 42 Milliarden Baht erweitert werden. In Don Mueang werden die Terminals auf im Jahr 18 Millionen Fluggäste ausgerichtet, Suvarnabhumi erhält eine weitere Ankunfts- und Abflughalle, die in 2022 oder 2023 fertiggestellt werden soll. AoT will von der Zivilen Luftfahrtbehörde die vier Regionalairports Udon Thani, Sakon Nakhon, Tak und Chumphon übernehmen und mit 3,5 Milliarden Baht ausbauen. Zudem soll Udon Thani zu einem internationalen Flughafen aufgewertet werden.